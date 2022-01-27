Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: Kardeşim gibiydi, saldırı öncesi birlikteydik

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, eski Beşiktaş Yöneticisi, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Skorer'den Serdar Sarıdağ'a konuşan Fikret Orman, "Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hâlâ olayın şokundayım. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Orman ayrıca, "Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun" diye konuştu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eski başkan Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı.

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