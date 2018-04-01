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Spor

Fikret Orman, bugün 4 futbolcuyla birlikte Afrin'e gidiyor!

Başkan Orman, daha önce Afrin'e gitmek istediğini söylemişti

01 Nisan 2018 14:03

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve beraberindeki futbolcular bugün Afrin'e giderek Mehmetçik ve yöre halkına moral verecek.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu özel ziyaret için hazırlanan 1000 adet forma geziden önce Afrin'e yollandı. Orman'ın yanı sıra takımdan Tolgay, Tolga, Gökhan Gönül ve Oğuzhan da Afrin gezisine katılacak.

Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip, Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral vereceğim" diye konuştu.

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