Fikret Orman babasını kaybetti!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın babası Abdulkadir Orman vefat etti.



Orman'ın cenazesinin, yarın Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Aile Kabristanı'na defnedileceği kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü de Abdülkadir Orman'ın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Genel kurul üyemiz, divan kurulu üyemiz ve yönetim kurulu eski üyelerimizden, başkanımız Fikret Orman'ın kıymetli babası Abdulkadir Orman'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Beşiktaşımıza gönülden bağlılığı ve yaptığı değerli katkılarla camiamız tarafından yakından tanınan merhum Abdulkadir Orman, daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, başta başkanımız Fikret Orman olmak üzere Orman ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.