Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde yok

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, TRTSpor’da yayınlanan Spor Stüdyosu programına yaptığı açıklamada, "Arda Turan ile alakalı fikrimi daha evvel de sordunuz, anlattım. Şahsen çok sevdiğim, çok da önemli bir oyuncu. Türkiye'nin önemli bir değeri. Arda'nın oynadığı yerlerde oyuncu yoğunluğumuz var. Arda'ya Beşiktaş forması nasip olsun çok isterim ancak şuan için böyle bir gündemimiz yok’’ diye konuştu.

Adı sık sık Premier Lig ekipleri ile anılan Cenk Tosun için Fikret Orman, ‘’Cenk çok kıymetli bir kardeşimiz, evladımız. Bu çocuklar Beşiktaş'ta olmaktan mutlular. Kariyerleriyle alakalı iyi bir şey olacağına inanırsak biz de yardımcı olmak isteriz ama Cenk gitmiş, uçağa binecek falan, böyle bir gündemimiz yok. Cenk'in değerinin 20 milyondan çok fazla olduğunu düşünüyorum. Satma niyetimiz olmadığı için bir fiyat belirleme durumumuz da yok" dedi.

Yine gündemde olan Demba Ba konusunda da Orman, "Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Ona bakmak lazım" şeklinde konuştu.

Fikret Orman, eski golcüleri Mario Gomez için de "Gomez, Milli Takım oyuncusuydu, parlayan yıldızdı. Şimdi Stuttgart'a gitti. Hayırlısı olsun" yorumunu yaptı.

Trabzonsporlu Sosa için de taleplerinin olmadığını söyleyen Orman, "Talep yapmadık, sezon başında da talebimiz olmadı. Şu anda da Sosa gündemimizde değil" şeklinde konuştu.

Fikret Orman, bir soru üzerine de Beşiktaş'ın ligdeki performansından memnun olmadığını, bu sene daha iyi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Lig yarışı için de kısa bir yorum yapan Orman, "Güzel bir lig yarışı geçiyor. Hakemlerin etki etmediği bir ikinci yarı temenni ediyorum" dedi

Fatih Terim'i tebrik ettiğini ve futbolcularının başka takımlardan arkadaşlarıyla paylaşımlar yapmasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini söyleyen Orman, ''Bizim futbol ailesi ufaktır. Herkes birbiri ile konuşur. Ben yarım saat evvel Fatih Terim ile görüşüp, tebrik ettim. Biz sahada rekabet yaşıyoruz. Dışarıda herkes arkadaş, dost. Bu bir mesaj vermek anlamına gelmez. Bizim takımdaki oyuncuların diğer takımlarda da arkadaşları var. Bunlardan bir şey çıkarmanın anlamı yok'' diye konuştu.

Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesi ile ilgili olarak ise "Zor bir kura ama umutsuz değiliz." ifadesini kullandı.