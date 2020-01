Fikret Orman, Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nin balosuna katıldı

Alanya Beşiktaşlılar Derneği\'nin balosu Kargıcak Mahallesi\'ndeki bir otelde yapıldı. Kulübün kuruluş yılına ithafen saat 19.03\'te başlayan baloya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri ile Alanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri katıldı. Balo öncesi Başkan Fikret Orman gazetecilere açıklama yaptı. Ardından salona geçen Başkan Orman, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

\"HER ŞEYE DEĞİYOR\"

Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu\'nun açılış konuşmasının ardından sahneye davet edilen Başkan Fikret Orman, Alanya\'da böyle bir taraftar tablosu görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Orman, \"Beşiktaş gibi bir ailenin mensubu olmak inanın her şeye değiyor. Onun için de çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Beşiktaş çok düzgün yönetilen bir kulüp. Çok iyi bir yönetim kurulumuz var ve çok çalışan bir yönetim kurulumuz var. Herkes beni böyle önde görüyor ama benim dışımda tüm yönetim kurulu arkadaşlarım çok emek döküyor\" dedi.

\"KİMSENİN YIKMAYA GÜCÜ YETMEZ\"

Camia olarak iyi şeyler yaptıklarını anlatan Fikret Orman, \"Biz iyi bir şeyler yapıyoruz. İyi bir şeyler yapınca da ülkede böyledir, yukarı çıkanı biraz aşağı çekersiniz yani \'çıkma bizim aşağımıza gel\' diye. Halbuki yukarı çıkmaya herkes gayret etse çok kolay olacak iş ama herkes böyle bir aşağı çekme arzusunda. Beşiktaş ailesini kimsenin yıkmaya gücü yetmez. Biz bu aile bütünlüğümüz, birbirimize kenetlenmiş, birbirimizi anlayan, ne yaptığını hisseden ve birbirini seven toplum olduğu sürece bu gücü kimse yıkamaz\" diye konuştu.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Başkan Fikret Orman\'ın konuşmasının ardından dernek yönetimi tarafından Fikret Orman\'a eski Başkan Süleyman Seba ile çizilmiş portresinin yer aldığı tablo ve ipek kozasından yapılmış Beşiktaş armasının yer aldığı tablo hediye edildi.

