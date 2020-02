Fikret Orman: "Vida, Quaresma ve Babel'i satmayı düşünmüyoruz ancak..."

\"Daha önce de oldu; Ersan, Sosa, Marcelo gibi isimleri de satmayı düşünmüyorduk ama şartlar öyle bir gelişti ki sattık\"

ALİ DANAŞ - SAMORİN / DHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Slovakya kampında gündemi değerlendirdi.

Kamp yapılan otelde basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Fikret Orman, Vida, Quaresma ve Babel gibi isimleri satmayı düşünmediklerini ancak, gelişecek şartlara göre davranacaklarını söyledi.

Orman ayrıca, Fenerbahçe\'de Ali Koç ile birlikte yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, \"Fenerbahçe bizim çok sevdiğimiz bir camia. Hiç bir zaman da Fenerbahçe ile kavga etmemeye özel gayret gösterdim. Beraber çalışacağız, Türk futbolunun marka değerine beraber katkı yapacağız. Biz böyle bir zihniyetle rekabet edeceğimiz için çok mutluyuz. Ben Mustafa başkanla da, Ali başkanla da telefonda hep konuşuyorum. Biz birbirimizin düşmanı değiliz ki\'\' şeklinde konuştu.

\"VİDA, QUARESMA VE BABEL GİBİ İSİMLERİ KESİNLİKLE SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ. ANCAK....\"

Transfer konusunu daha önceki Ersan, Sosa, Marcelo, Cenk Tosun gibi isimlerin satışıyla örneklendiren Orman, \"Vida, Quaresma ve Babel gibi isimleri satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Ancak daha önce de oldu; Ersan, Sosa, Marcelo gibi isimleri de satmayı düşünmüyorduk ama şartlar öyle bir gelişti ki sattık. Çünkü hem oyuncuların gitmek istemesi, hem kulüp menfaatleri gereği satmak zorunda kaldık, hem de istediğimiz fiyatlara sattık. Cenk\'te de böyle oldu. Hiç planımızda yokken onu da sattık\'\' diyerek şartların oluşması durumunda ismi geçen oyuncuların gidebileceğini belirtti.

Başkan Fikret Orman\'ın açıklamaları şu şekilde:

\'\'Transfer çalışmalarımızı belli bir strateji çerçevesinde yürütüyoruz. Acele etmiyoruz. Bu benim 6\'ncı dönemim ve daha önceki yıllarda bütün hamlelerimizi kamuoyu baskısı hissetmeden, belli bir plan dahilinde yaptık. Bu transfer döneminde de öyle olacak. Hiç acele etmiyoruz. 2 tane genç oyuncu aldık, takım içinde alternatif olsun, hamle sayımız artsın diye aldık bu oyuncuları. Şu anda stratejimiz bir forvet arkası almak ve şartlara göre de bir santrfor almak yönünde. Sağ bek de alacaktık ancak Dorukhan\'ı o bölgeye transfer ettik. Genç ve iyi bir oyuncu. Gökhan Gönül ile birlikte sağ kanadı götürürler diye düşünüyorum.\'\'

\"GUTİ, ŞENOL GÜNEŞ\'İN ONAYINDAN GEÇEREK YARDIMCI ANTRENÖR OLDU\"

Beşiktaş\'ta yardımcı antrenörlüğe getirilen Guti\'nin takıma faydalı olacağını sözlerine ekleyen Orman, \"\'Guti\'nin yardımcı antrenör olması sonrası yazılı, görsel medyada ve sosyal medyada bir takım senaryolar üretilmiş. Bunları ciddiye almamakla birlikte herkesin şunu bilmesinde fayda var. Bizim Şenol Güneş ile 2019 sonuna kadar kontrat yapmamızın sebebi, bizim de görev süremizin 2019\'da bitiyor olmasından kaynaklanıyor. Kimseyi kimsenin yerine hazırladığı yok. Ben yapı olarak da hiç bir zaman alengirli işlerin içine giren bir başkan değilim. Türkiye ligindeki bütün hocalarla da aram çok iyidir. Şenol hocamıza da \'ağabey\' diye hitap ederim. Guti de O\'nun onayından geçerek yardımcı antrenör oldu. Kendisi Beşiktaş\'ta çok sevilen bir rol model ve Beşiktaş\'tan ayrıldıktan sonra da bağlarını hiç koparmadı. Şu an ev işlerini hallediyor, 2\'nci kampa katılacak\" şeklinde konuştu.

\"HOCAMIZ İZİN VERİRSE İLHAN MANSIZ DA....\"

Siyah-beyazlıların eski oyuncusu İlhan Mansız\'ı da Beşiktaş\'ta görmek istediğini vurgulayan Başkan Orman, \"İlhan Mansız da benim çok sevdiğim bir isim ve o dosya henüz kapanmadı. Hocamız izin verirse İlhan Mansız\'ı da Beşiktaş\'ımızda görmek isterim\'\' diye konuştu.

\"NEGREDO OLAYI BİRAZ YANLIŞ ANLAŞILDI GİBİ\"

Şenol Güneş\'in Negredo ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Fikret Orman, \"\'Negredo olayı biraz yanlış anlaşıldı gibi. Bir kere Negredo çok iyi bir oyuncu. Ancak her nedense İspanyol oyuncuların ülkemize adaptasyonu biraz zaman alıyor. Şu anda ufak bir sakatlığı var ve tedavisini yaptırıyor. Hocamızın onunla ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Hoca istemediği için değil, sakat olduğu için kampa gelmedi. Ama maliyeti çok yüksek; şu an takımda maliyeti en yüksek olan oyuncu. O yüzden şartların gelişmesine ve gelecek tekliflerin durumuna göre satmak istediğimiz bir oyuncu. Hala çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Galatasaray maçında o golü atmış olsa bunların hiç birini konuşmuyorduk mesela\'\' açıklamasını yaptı.

\"ATİBA\'DAN CEVAP BEKLİYORUZ\"

Beşiktaş Başkanı Orman, Atiba Hutchinson\'a da teklif yaptıklarını ifade ederek, \"\'Atiba bizim sembol oyuncularımızdan birisi. Beşiktaş Ansiklopedisi içinde çalışkan, verimli, özverili deyince karşılığında Atiba\'yı bulursunuz. Bizimle kalmasını istiyoruz ve teklifimizi de yaptık. Kendisinin cevabını bekliyoruz\'\' dedi.

\"SADECE UMUT NAYIR İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ\"

Umut Nayır\'ı kadrolarına katmak istediklerini sözlerine ekleyen Orman, \'\'Umut Nayır ilgilendiğimiz bir oyuncu. Ancak Osmanlıspor ile ortaya çıkan durumundan sonra şu an bekleme aşamasındayız. Osmanlıspor ile başkan düzeyinde, yönetim düzeyinde ve taraftar düzeyinde çok güzel bir ilişkimiz var. Asla onları yok sayarak bir transfer gerçekleştirmem. Görüşmelerimiz devam ediyor, sonucuna bakacağız. Osmanlıspor\'dan şu an itibari ile Umut dışında bir oyuncuyla ilgimiz ve paket halinde 3 oyuncu alacağımız şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor, sadece Umut için görüşüyoruz\" şeklinde konuştu.

Kulübün bütçesinde ciddi oranda tasarruf yapacaklarını dile getiren Fikret Orman, \"Ama transfer yapmayacağız anlamına gelmez. Mevcut durumu daha çok kısacağız. UEFA\'nın bizimle anlaşması bitti ama genel UEFA FFP kuralları hala geçerli. Bu nedir, yıllık olarak maliyet açısından uymak zorunda olduğumuz kurallar var. Takım bütçesini ve harcamaları belli bir seviyede tutmalıyız. Yoksa önümüzdeki senelerde yeniden aynı zorlukları yaşarız. Bu yüzden FFP\'yi sürdürmek bizim kendi açımızdan bir strateji olacak\'\' diye konuştu.

\'\'ALİ BAŞKANLA BİRLİKTE FENERBAHÇE İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI\'\'

Fenerbahçe\'de Ali Koç ile birlikte yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Orman, sözlerini şöyle tamamladı;

\"\'Lige Lefter Küçükandonyadis isminin verilmesinden dolayı çok mutluyum.110 yıldır iki rakibimizle de mücadele ediyoruz ve bu yıllarca da devam edecek. Bizim rekabetimiz hep sahada. Bu; yöneticilerin demeç savaşıyla kazanılacak bir şey değil. Sahada kazanılacak bir oyun. Bizim en yakın arkadaşlarımız içinde Fenerbahçeliler de var. Fenerbahçe de bizim çok sevdiğimiz bir camia. Hiç bir zaman da Fenerbahçe ile kavga etmemeye özel gayret gösterdim. Zaten bizim böyle bir üslubumuz da yok. Fakat bir türlü başarılı olamadık. Ben bunu başarısızlık olarak görüyorum. Kulüpler Birliği\'nde de 17 kulüp vardı, 18\'inci kulüp yoktu. Şimdi Ali başkan geldi. Fenerbahçe açısından Türk futbolunda yeni bir sayfa açıldı. Ali başkan da söyledi; \'Bizim en ağır rekabetimiz saha içinde olacak\' diye. Beraber çalışacağız, Türk futbolunun marka değerine beraber katkı yapacağız. Biz böyle bir zihniyetle rekabet edeceğimiz için çok mutluyuz. Ben Mustafa başkanla da, Ali başkanla da telefonda hep konuşuyorum. Biz birbirimizin düşmanı değiliz ki...\'\'

