Fikret Orman: "Ortak amacımız Beşiktaşımız için tek yürek olabilmektir"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Aralık sayısında siyah beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi.

Beşiktaş Dergisi\'nde yayımlanan yazıda UEFA Avrupa Ligi\'nde oynanan Sarpsborg maçına da değinen Orman, \"UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda beşinci karşılaşmasına çıkan futbol takımımız, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında müthiş bir mücadele göstererek Sarpsborg\'u 3-2 mağlup etti. Bir yandan gruptan çıkma adına umutlarımızı güçlendirirken, bir yandan da kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Orman\'ın Beşiktaş Dergisi\'nde yayımlanan yazısının tamamı şöyle;

\"UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda beşinci karşılaşmasına çıkan futbol takımımız, ilk yarısında 2-0 geriye düştüğü maçın ikinci yarısında müthiş bir mücadele göstererek Sarpsborg\'u 3-2 mağlup etti. Bir yandan gruptan çıkma adına umutlarımızı güçlendirirken, bir yandan da kenetlenerek terimizin son damlasına kadar mücadele ettiğimizde neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bu galibiyetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım; Beşiktaş Şampiyonlar Ligi\'nde ilk üç maçından da galibiyetle ayrılarak üçte üç yapan, grubunu namağlup bitiren, lider tamamlayarak ilk on altıya kalan, grup aşamalarında en çok gol atan, deplasmanda tüm maçlarını kazanan, en yüksek puana ulaşan Türkiye\'nin ilk ve tek takımıdır. Daha da iyisini yapacak güçteyiz.

Elbette bazen sıkıntılı ve zor günler geçirebiliyoruz. Her ailede, her camiada arada zor günler yaşayabilir, yaşayacaktır da... Fakat aile olmanın gereği, camia olmanın zorunluluğu, işte bu sıkıntılı günlerde futbol takımımız gibi kenetlenmektir. Ortak amacımız, Beşiktaşımız için tek yürek olabilmektir... Beşiktaş Ailesi olarak tek yürek olmayı sürdürdüğümüzde tarihimize yeni zaferler ekleyeceğimizden şüpheniz olmasın. Yarıştığı tüm kulvarlarda büyük hedefleri olan takımımız, bu hedeflerini sizlerin yürekten vereceği destek ve inançla gerçekleştirecektir. Sadece futbol takımımız değil, tüm takımlarımız ve hatta kulübümüz açısından da birlik ve beraberliğimiz, Siyah Beyaz bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırmamızı sağlayacaktır.

Beşiktaşlı olmak, ayrıcalıktır. Beşiktaşlı olmak, ilkelerimizi oluşturan emeğe saygıdır. Beşiktaşımız için zaman ayıran, düşünce üreten, hizmet veren her bir Siyah Beyaz sevdalısının emeğine saygımızı göstermek, bizleri güçlü bağlarla birbirimize bağlarken bir yandan da, topluma örnek davranış modelimiz olmaya devam edecektir. Topluma örnek olan bu kültürümüz, bizden sonraki nesillere bırakacağımız en değerli yaşamsal öğüdümüz olacaktır.

Yazımı değerli şair Nazım Hikmet Ran\'ın şu sözleriyle bitirmek istiyorum: \"Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak.\"

