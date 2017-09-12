Fikret Orman: "Hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum"

İSTANBUL-(DHA)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu\'na yaptığı dostluk ziyaretinde yarın ki Porto maçından \"Hayırlı bir sonuçla döneceklerini umduğunu\" söyledi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu\'nu yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu açıklamalarda bulundu: \"Takımımız oldukça moralli. Biz de yarın ki Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Geçen sene son karşılaşmada kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağımızı düşünüyoruz\" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman\'ın ziyaretinde Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da,\" Beşiktaş\'a Estadio do Dragao Stadında sonsuz başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir kadroyu barındıran Beşiktaşımızın, Porto\'dan istediğimiz sonuç elde edeceğini ümit ediyorum\" şeklinde konuştu.