Fikret Orman: "Dinamik bir yönetim kurulu oluşturmak gerektiği inancındayım"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulüp dergisinin Eylül sayısında siyah beyazlı camiaya ve taraftarlara seslendi.

Beşiktaş Dergisi\'nde yayımlanan yazıda seçim kararına da değinen Orman, \"Geçtiğimiz ay Divan Kurulumuz\'da da dile getirdikten sonra yönetim kurulumuz ile bir araya gelip seçime gitme kararı aldık. Dinamik, motivasyonu yüksek ve yenilenmiş bir yönetim kurulu oluşturmak gerektiği inancındayım\" dedi.

Orman\'ın Beşiktaş Dergisi\'nde yayımlanan yazı şöyle;

\"Hep birlikte futbol dolu günlere geri döndük. Önce UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu\'nda Avrupa sahalarına çıktık. Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn\'ı Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetimizle eledikten sonra, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi LASK Linz\'i ve play-off turunda da Sırbistan\'ın Partizan takımını eleyerek gruplara kaldık.

Ağustos ayı özellikle Beşiktaşımız için futbol dolu geçti. Ligde de üç maçı geride bıraktık.

Özellikle evimizde, Vodafone Park\'ta oynadığımız karşılaşmalarda büyük taraftarımızın takımımıza pozitif destekleri çok önemli. Haftalar ilerledikçe takımımızın, bütün Beşiktaşlılar\'ın gururu olacağına hiç kuşkum yok. Fakat henüz lig ve Avrupa maratonunun en başında olduğumuzu unutmamalıyız. Başarıya ulaşmak için daha önümüzde uzun bir yol var. Bunun bilincinde olarak hareket etmeli ve sabırlı olmalıyız. Tribünlerimizi her maçımızda aynı coşku ve aynı heyecanla görmek istiyorum...

Göreve geldiğimiz ilk günlerde kulübümüz olağanüstü süreçlerden geçiyordu. Ama bizler çok çalıştık ve bugüne kadar Beşiktaş tarihinde yapılmış toplam yatırımdan daha çok yatırım yaptık. Marka değerimizi yükseltmeye çalıştık ve yükselttik de... Geçtiğimiz ay Divan Kurulumuz\'da da dile getirdikten sonra yönetim kurulumuz ile bir araya gelip seçime gitme kararı aldık. Dinamik, motivasyonu yüksek ve yenilenmiş bir yönetim kurulu oluşturmak gerektiği inancındayım. Daha diri ve heyecanlı bir yönetim kurulu ve elbette ki sizlerin desteği bizi başarıya taşıyacak en önemli etken olacaktır.

Bu ay okulları açılan tüm yavrularımızın da zihinleri açık, yarınları aydınlık olsun.\"

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