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Spor

Fikret Orman: "Avrupa'da final oynama hedefimiz var"

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1903 Dolmabahçe Grubu’nun düzenlediği iftar davetine katıldı

13 Haziran 2018 02:57

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1903 Dolmabahçe Grubu’nun düzenlediği iftar davetine katıldı.
İftar davetinde bir konuşma yapan ve zor süreçleri hep beraber aştıklarını ifade eden Fikret Orman, \"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Zor bir süreci hep beraber aştık. Camiamızın dik duruşunu herkese gösterdiğimiz için sevinçliyim. Katıldığıım iftarlarda coşkulu insanlarla karşılaştım. Sezonu istediğimiz seviyede bitiremedik. Taraftarlarımızın kulübü sahiplendiği bir dönemi yaşıyoruz. Camia olmanın en önemli unsuru aidiyet duygusudur. Yeni bir sezona başlayacağız. Beşiktaş’ın Avrupa’da bir başarı çizgisi var. Avrupa’da final oynama hedefimiz var. Beşiktaş, sağlam temellere oturmuş bir camia. Beşiktaş, cumhuriyetin kurulmasında misyonu olan bir camiadır\" dedi.

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