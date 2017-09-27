T24 LogoT24 Logo
Spor

Fikret Orman: "12'nci adam görevini çok iyi yaptı"

"Beşiktaş tecrübeli bir takım" Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, maçın ardından açıklamalarda bulundu

27 Eylül 2017 03:24

\"Beşiktaş tecrübeli bir takım\"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
\"Çok mutluyum\" diyerek sözlerine başlayan Orman, \"Evlerinde bu maçı seyreden, yurt dışında seyreden, Beşiktaş\'a gönül veren herkesi mutlu ettiğimiz için çok mutluyum. Hocamıza, futbolcularımıza ve en başta taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. 2\'de 2 yaptık. Bundan sonra Monaco maçı var. Oradan da puan veya puanlarla dönersek üst turu garantilemiş oluruz inşallah\" dedi.
\"BEŞİKTAŞ TECRÜBELİ BİR TAKIM\"
Çok önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Fikret Orman, \"Çok zor bir rakipti. Gollerin erken gelmesi avantajımıza oldu. Beşiktaş tecrübeli bir takım. Maçı sonuna kadar da üstün götürmesini bildik. Bizim işimiz insanlarımızı mutlu etmek, Beşiktaş\'ı ve ülkemizi dünyada tanıtmak. 12\'nci adam görevini çok iyi yaptı. Böyle bir taraftara sahip olduğum için, böyle bir camiaya başkanlık yaptığım için çok mutluyum\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fikret Orman açıklamalar
-Detaylar

HABER: Gökhan HEBEPÇİ - KAMERA: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başkanı Fikret OrmanOrmanBeşiktaşHocamızaBundanMonacoOradanTECRÜBELİ BİR TAKIM" ÇokFikret OrmanGollerinMaçıBizimBöyleGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Fikret OrmanGökhan HEBEPÇİKAMERA Olgucan KALKANDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24