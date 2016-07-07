Fikret Kuşkan'a 25 bin liralık nafaka davası

Ünlü aktör Fikret Kuşkan’ın eski eşi, çocuk için ödenen nafakanın artırılmasını talep etti. Kuşkan ise talebe itiraz ederken "8 yaşındaki çocuğun 2 bin lira kasap masrafı olmaz" ifadelerini kullandı.

Ünlü aktör Fikret Kuşkan'dan 7 yıl önce boşanan oyuncu Bahar Kerimoğlu, çocukları Gün Kuzgun için ödenen aylık 8 bin 46 liralık iştirak nafakasının aylık 25 bin liraya yükseltilmesi için dava açtı. Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre, Kerimoğlu'nun kendisini bir gelir kapısı olarak gördüğünü savunan Kuşkan ise, "Bu dava çocuğun ihtiyaçlarından çok davacının kendi ihtiyaçları için açılmış bir davadır. Davacının 8 yaşında bir çocuk için aylık 2 bin lira mutfak ve kasap masrafı yaptığını iddia etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Dava reddedilsin" dedi.

Ünlü oyuncu Kuşkan ile Kerimoğlu 2009'da boşandı. Taraflar mahkemeye müşterek çocuğun okul masraflarının eşit olarak paylaşılacağını gösteren bir protokol sundular. Kerimoğlu'nun aylık geliri 10 bin, Kuşkan'ın geliri ise 50 bin liraydı. Fikret Kuşkan'ın boşanma davasının görüldüğü sırada oynadığı 'Parmaklıklar Ardında' dizisinden ayrılmış gibi görünüp kendisini işsiz gösterdiği iddia edildi. Dava sonuçlandıktan sonra ise diziye kaldığı yerden devam etti. Kuşkan'ın avukatı ise "Davacı da aynı sektördedir ve varlıklı bir ailenin kızıdır. Yeni bir çocuğu olacağı ve 19 bin lira ev kredisi ödediği için mevcut nafaka bile müvekkilime ağır gelmektedir. Dava reddedilsin" dedi.