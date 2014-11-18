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Fikret Kuşkan Marsilya'da evlendi

Ünlü oyuncu, müzik öğretmeni Arsevin Özkara ile nikah masasına oturdu

18 Kasım 2014 09:48

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, bir süredir birlikte olduğu müzik öğretmeni Arsevi Özkara ile dün Fransa’nın Marsilya kentinde evlendi.

Oyuncu Bahar Kerimoğlu ile 4 yıl süren evliliğini 2009 yılında noktalayan Fikret Kuşkan, sürpriz bir kararla ikinci kez nikâh masasına oturdu.

Şu sıralar “Hayat Ağacı” adlı diziyle seyirci karşısına çıkan 49 yaşındaki ünlü oyuncu, bir süredir ilişki yaşadığı müzik öğretmeni Arsevi Özkara ile evlendi.

Çift, dün Türkiye’nin Marsilya Başkonsolosluğu’nda nikâh defterini imzaladı.

Fikret Kuşkan’ın Bahar Kerimoğlu ile yaptığı evlilikten 6 yaşında Gün Kuzgun adında bir oğlu bulunuyor.

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