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Fikret Kuşkan - Bahar Kerimoğlu çifti boşanıyor

İki yıl önce nikah masasına oturan Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu’nun boşanma kararı aldı.

28 Ocak 2009 02:00

İki yıl önce nikah masasına oturan Fikret Kuşkan ile Bahar Kerimoğlu’nun boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; Kuzgun adını verdikleri bebekleri dünyaya geldikten bir süre sonra sorun yaşamaya başlayan çift, ilişkilerini toparlayabilmek için altı ay kadar önce evlerini ayırmıştı. Ancak bu kurtarma denemesi de başarısız oldu. Bir zamanlar birbirlerine olan aşklarını “Bahar her şeyiyle aşık olduğum bir kadın” ve “O benim ilk erkek arkadaşım, aile olalım istiyorum” sözleriyle ifade eden ikili, sorunları aşamayınca evliliklerini bitirmeye karar verdi.

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