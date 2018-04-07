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Kültür-Sanat

Fikret Hakan'ın adı Bodrum'da yaşayacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- İSTANBUL'da 11 Temmuz 2017'de hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Fikret Hakan'ın adı, Bodrum'da yılın büyük bölümünü geçirdiği Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir sokağa verildi

07 Nisan 2018 15:33

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- İSTANBUL\'da 11 Temmuz 2017\'de hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Fikret Hakan\'ın adı, Bodrum\'da yılın büyük bölümünü geçirdiği Göltürkbükü Mahallesi\'ndeki bir sokağa verildi.
Bodrum Belediyesi\'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Herodot Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında, Göltürkbükü Mahallesi\'nde bulunan \'189 Sokak\'ın isminin \'Fikret Hakan Sokak\' olarak değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi de yer aldı. İlgili komisyonun konuya ilişkin raporu görüşülerek yapılan oylamada, sokağın isminin \'Fikret Hakan Sokak\' olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Toplantının sonunda açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, \"Bodrum, Bodrum olduysa, turizmde bir marka haline geldiyse, bunda edebiyatçılarımızın ve sanatçılarımızın çok büyük bir emeği, tanıtım çalışmaları vardır. Onları unutmamız mümkün değildir. O değerli sanatçılarımız Bodrum\'da yaşadılar, Bodrum\'a gönül verdiler. Bunlardan biri de rahmetli Fikret Hakan\'dı. Vefatından sonra manevi kızı geldi, bizden böyle bir talebi oldu. O yaşadığı bölgeye \'Fikret Hakan Sokağı\' ismini verdik\" dedi.

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