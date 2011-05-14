-FİKRET HAKAN'A ''SİNEMA EMEKÇİSİ'' ÖDÜLÜ MUĞLA (A.A) - 14.05.2011 - Muğla Üniversitesi ve Akyaka Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ''6. Uluslararası Akyaka Edebiyat Günleri''ne katılan sinema oyuncusu Fikret Hakan'a ''Sinema Emekçisi'' ödülü verildi. Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, usta sinema oyuncusu Fikret Hakan üniversite öğrencileriyle bir süre sohbet etti. Sinema anılarını öğrencilerle paylaşan Hakan, zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Fikret Hakan, sinemanın çok çetin ve zor bir yol olduğunu söyledi. Sinemaya yaklaşık 60 yılını verdiğini ve Türk sinemasının zor süreçlerden geçtiğini anlatan Hakan, ''Ülkemizde bir çok genç yetenek var. Onlara tavsiyem sinemadan bir süre sonra sıkılacaklarsa bu işe hiç başlamamaları. Günümüzde çok iyi oyuncuların yanında çok ucuzca olanlarda var. Bazen göğsümü kabartan güzelliklere rastlıyorum bu beni çok mutlu ediyor. Ülkemizde, Türk sinemasını iyi yerlere taşıyacak insanlar var. Onlar Türk sinemasının kıymetini bilmeliler'' dedi. Usta oyuncu Hakan, Türk sinemasının iyi bir yola girmek üzere olduğunu belirterek, ''Yönetmenlerimiz biraz daha bireyci filmlerden kurtulup toplumsal olaylara yönlenmeye başlarlarsa dünya çapında daha iyi şeyler yapabilecekler'' diye konuştu. Etkinlik sonrasında genç hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Fikret Hakan daha sonra vatandaşlar için ''Gece Limanı'' isimli kitabını imzaladı. Etkinlik, öykü yazarı Zafer Doruk, dizi oyuncuları Caner ve Taner Cindoruk'un ''Sanat kavşağındaki baba oğullar'' isimli söyleşiyle devam etti.