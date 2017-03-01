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Fikret Bila’yı ilk hangi lider tebrik etti?

Bila, Hürriyet’in yeni genel yayın yönetmeni oldu

01 Mart 2017 19:07

Hürriyet Gazetesi’nin yeni genel yayın yönetmeni olan Fikret Bila, ilk kutlama mesajını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten aldı.

Doğu Perinçek mesajında, “Hürriyet Gazetesi gibi basın hayatımızda hep öncü konumlarda olan yayın organımızın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenmeniz, Türkiyemiz için bir güvencedir” dedi.

“Başarılarınız, doğru haber ve doğru yorumun kurumlaşmasının ötesinde Türkiyemizin başarıları olacaktır” diyen Perinçek şöyle devam etti:

“Sizin on yıllardır kanıtlanmış aydın birikiminize, vatanseverliğinize, gerçeklere bağlılığınıza ve namusunuza güveniyoruz. Özellikle son günlerde kamuoyunu aydınlatmada örnek çalışmalar yürüten Hürriyet Gazetemiz ile dayanışma bir vatandaşlık görevidir. Hiç kimse Hürriyetlerimize dokunamaz.

“Size ve Hürriyet yönetimine bu çetin dönemde engin başarılar diliyoruz.”

 

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