Fikret Bila: Taraf’taki belgeler de haber, İlker Başbuğ’un sözleri de

Selin ONGUN

‘Haberi İstanbul’a geçerken tedbir alıyoruz, özel hat kullanıyoruz’





‘Önemli haberleri gazetenin sahibinden belli bir süre saklamışımdır’



‘Patron yalnız değilse özel haberimiz Hürriyet’e kaçar diye söylemem’





‘Başbuğ ve Sarkozy söyleşisi arasında tercih gerekirse Genelkurmay’a giderim’



‘Gazeteci saymadığım kişilerin eleştirilerini kaale almıyorum’





‘Başbuğ’un sözlerinin suç teşkil edip etmediği haberi yapanı değil, savcılıkları ilgilendirecek mevzu’



‘Başbakanım bunu yazamam, yargıya müdahale sayılır, diyen duydunuz mu?’

‘Haber doğruysa nasıl geldi, kim verdi, arkasında ne var; bunlara kafa yormam’

‘Taraf’ın yayımladığı belgeler benim elime geçseydi’ üzüntüsü

‘Andıç’ı yayımlayanların şimdi bize demokrasi ve meslek dersi vermelerini samimi bulmuyorum’





‘Erbakan tankın üzerine çıktı da biz yazmadık mı?’



‘Genelkurmay’a daha rahat ulaşıyoruz. Başbakan’la bir iletişim sorunumuz var, kanallar kapalı’







‘Genelkurmay’ın uyguladığı akreditasyon Başbakan’a göre gevşek’



‘Her talebimiz Başbakan’a iletiliyor muydu; emin değilim’

