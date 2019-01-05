Fikret Bila Halk TV ile anlaştı

Hürriyet gazetesinin Demirören Holding’e satılmasının ardından genel yayın yönetmenliği görevinden istifa eden Fikret Bila, Halk TV ile ekranlarda olacak.

Ana haber bülteninde konuşan Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, “Türk medyasında bir çölleşme yaşanıyor. Bu çölleşmeye karşı biz, Halk TV olarak, Türkiye’deki bu eksiği, kamuoyunun haber alma hakkını böyle önemli, sözü olan, saygı değer, gazetecilik yapan, yapmak isteyen, özgür düşünceli insanları ekranımıza dahil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Fikret Bila kimdir?

Fikret Bila, 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1977 yılında, öğrenciyken, Yankı dergisinde başladı, daha sonra Nokta dergisinde de çalıştı. 1980-1985 yılları arasında Sayıştay denetçisi olarak görev yapan Bila, Gazi Üniversitesi’nden 1986 yılında doktora derecesi aldı.

Sayıştay yıllarının ardından gazeteciliğe dönen Bila, Milliyet gazetesinde muhabirliğin ardından Ankara İstihbarat Şefliği’ne getirildi. Orhan Tokatlı’nın yerine getirildiği Milliyet Ankara Temsilciliği döneminde CNN Türk’te Ankara Kulisi programını sundu.

Bila, uzun süre “Yön” başlıklı köşesinde günlük yazılar yazdığı Milliyet’in Demirören ailesine satılmasının ardından, 30 Temmuz 2013’te Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bila, 8 Haziran 2016’ya kadar sürdürdüğü bu görevin ardından, 1 Ağustos 2016’dan itibaren köşe yazarı olarak Hürriyet gazetesine geçti.

Fikret Bila’nın çalışmaları Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Abdi İpekçi, Çağdaş Gazeteciler Derneği gazetecilik ödüllerine değer görüldü. Bila’nın “Komutanlar Cephesi”, “Ankara’da Irak Savaşları”, “Hangi PKK: Satranç Tahtasındaki Yeni Hamleler”, “Phoenix: Ecevit’in Yeniden Doğuşu” isimli kitapları bulunuyor.