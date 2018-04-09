Fikret Bila: Doğan ailesi, bugün Hürriyet'i Demirören ailesine devredecek

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve ailesinin gazeteyi bugün (9 Nisan 2018) Erdoğan Demirören ve ailesine devredeceğini aktardı.

Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı. Doğan, geçen cuma günü kendisi için düzenlenen veda töreninde Demirören'in kimseyi işten çıkarma niyetinde olmadığını söylemişti.

2016 yılında Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılarak Hürriyet'e transfer olan Bila, bugün "Hürriyet'te yeni dönem" başlığıyla yayımlanan yazısında eski patronu Erdoğan Demirören'e "Hoş geldiniz" diyerek şunları kaydetti:

"Türk basınının amiral gemisi Hürriyet gazetesi ve Hürriyet Dünyası’nı oluşturan diğer yayınlarımız geride bıraktığımız hafta da liderliğini korudu. Yeni dönemde de Hürriyet ve Hürriyet Dünyası’nın, seyir defterine yeni başarılar kaydedeceğine ve liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz"