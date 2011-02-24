-FIKRA GİBİ BİNALAR SAMSUN (A.A) - 24.02.2011 - Samsun'un Çarşamba ilçesinde eski evlerini yıkmadan üzerine çok katlı binalar yapan vatandaşlar, görenleri şaşkına çeviriyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan onlarca evin üzerine inşa edilen çok katlı binalar, Karadeniz fıkralarını aratmıyor. Mahalle sakinlerinden 7 çocuk sahibi Mehmet Aktaş (69), yaptığı açıklamada, daha önce köy statüsündeki yerleşim biriminin 2009 yılında referandumla mahalle olduğunu söyledi. Cumhuriyet Mahallesi'nin 4 bin 700 nüfuslu olduğunu belirten Aktaş, ''Buradaki yapıların büyük çoğunluğunu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 1961 yılında yaptırdığı 'afet konutları'ndan oluşuyor. Bizim o tarihe kadar oturduğumuz evler Yeşilırmak'ın üzerine yapılan Hasan Uğurlu Barajı nedeniyle sular altında kaldı'' dedi. 1961 yılında yapılan afet konutlarının tapuları ile hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: ''Zamanla bu evlerin yetersiz kalması ve etrafında arsalarımızın olmaması nedeniyle biz de çözüm yolları aradık. Mahallemizde yaşayanlardan çoğunun inşaat ustası olması nedeniyle eski evleri yıkmadan yanlardan ve üst tarafından 30'ar santimetre aralıklarla binalar inşa ettik.'' Eski evinin çatısını dahi yıkmadan üzerine 4 katlı yeni bir bina inşa ettiğini vurgulayan Mehmet Aktaş, buna rağmen ailesiyle birlikte eski evinde oturmaya devam ettiğini belirterek, ''Bu evlerin hatırası var. Devletimizden ilk aldığımız tapu bu evin tapusuydu. Ben de yıkılmasına izin vermiyorum'' diye konuştu. -MUHTARIN ONAYI İLE YAPILMIŞ- Çarşamba Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erdoğan Kök ise Cumhuriyet Mahallesi'nin belediyeye sınırlarına dahil olmadan önce İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanı içinde olduğunu kaydederek, ''Referandumdan önce yapılan tüm binalar muhtarın onayı ile yapılmış'' dedi. Köylerle ilgili Yapı Kanunu'nda da muhtarlardan yazılı olarak alınan izinlerle ev yapılmasına izin verildiğini bildiren Kök, ''Ancak bir çok köyümüzde olduğu gibi buradaki vatandaşlarımız da muhtardan yazılı izin almadan şifahen söyleyip evlerini yapmışlar. Ayrıca kanuna göre binaların iki kattan fazla olamayacağı belirtilmesine rağmen böyle bir çarpık ve ilginç yapılaşma ortaya çıkmış. Referandum öncesinde bu binalar yapıldığı için bizde böyle kabul etmek zorundayız'' dedi. Yetkililer, bölgede eski binaların üzerine inşa edilmiş çok katlı bina sayısının 500'ün üzerinde olduğu bilgisini verdi.