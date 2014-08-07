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Fikirtepe'nin inatçısı pes etti, 5 ev alacak

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 yıldır inşaat şirketi ile anlaşma imzalamayan Alaaddin Demirel ikna oldu

07 Ağustos 2014 13:17

İstanbul Fikirtepe’de 4 yıldır devam eden kentsel dönüşüm projelerinde anlaşma yapamayan ev sahipleri ve inşaat şirketlerine tebligat gönderen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı acele kamulaştırma kararı aldığını açıkladı. Bakanlığın süreci hızlandırmak için attığı adım sonrası bir araya gelen Fikirtepe’de kentsel dönüşümün simgesi olan evin sahibi Alaaddin Demirel ile inşaat firması önceki gün bir araya gelerek anlaşma imzaladı. Demirel, ortalama 90 metrekareden 5 daire sahibi olacak. Evin yıkımı ise birkaç gün içinde yapılacak.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Alaadin Demirel ile kendilerini bir araya getirdiğini ve anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirten VARTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Barata, “Dün (4 Ağustos Pazartesi) Alaaddin Bey ile sabah saatlerinde buluştuk ve görüşmemiz akşam saat 10.00’a kadar sürdü. Sonunda aynı ada üzerindeki 584 hak sahibi ile aynı şartlarda yüzde 50-50 hak oranı ile anlaşma yaptık. Alaaddin bey ortalama 90 metrekareden 5 daire sahibi olacak. Yıkımı birkaç gün içinde yaparız.” dedi.

 

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