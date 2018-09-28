Fikirtepeliler 107 gündür nöbette: Krediyle yaşamaya çalışıyoruz; gerekirse Saray'a yürüyeceğiz

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı Raci Şaşmaz’a ait Pana Yapı’nın Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini durdurması sonucu çadır ve konteynırlarda yaşamak zorunda kalan mağdurlar 107 gündür eylem yapıyor. Şirket ve bakanlığın kendilerini el birliğiyle mağdur ettiklerini ifade eden Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Mağdurları Temsilcisi Engin Akgüzel ortada nitelikli bir dolandırıcılığın olduğunu ifade ederek, kendi evlerini kendilerinin yapmak istediklerini söyledi. Fikirtepeliler, "Krediyle yaşamaya çalışıyoruz. Gerekirse Saray’a yürüyeceğiz”

Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre Akgüzel, Fikirtepe’nin 2011’de başlayan kentsel dönüşüm projesinin pilot bölgesi olduğunu, PANA-Selimoğlu şirketinin teminat vermemesi üzerine arazilerini satmak istemediklerini ancak bakanlığın 2/3 Çoğunluk Yasası’nı gerekçe göstermesiyle imza vermek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Seçim öncesinde birlikte poz verdiler

Şirketin kendilerine ‘paramız yok, inşaata devam edemeyeceğiz’ dediğini aktaran Akgüzel, bakanlığın seçim öncesi bu işi çözdük dediğini ancak seçim sonrası bu konunun muhatabı değiliz şeklinde tavır aldığını ifade etti.



Hem şirket hem de bakanlık tarafından ortada bırakıldıklarını kaydeden Akgüzel, Toplam 1770 mağdurun olduğunu belirterek, bakanlık bu evleri müteahhit yerine kendi yapmaya kalksa büyük kâr edebilecekken bu durumda sadece sorumlu firmaya haksız kazanç sağladı bizi de mağdur etti ifadelerini kullandı.

"Kendi evimizi kendimiz yapalım"

Akgüzel şöyle konuştu, “Biz de şirketleşip kendi evimizi kendimiz yapalım istiyoruz. Bunun için imzalar topladık. Bakanlık bize açıklama yapmak zorunda, bizi Raci Şaşmaz’dan kurtarıp onun şirketinde ipotek altında olan mülklerimizi kurtarmalı. Ancak bu şekilde kendi evimizi yapabiliriz. Bakanlık kendi yapmıyor, bize de yaptıramıyorsa sorumlu firmaya baskı yapmak zorunda. Birçoğumuz ev sahibi iken şu an hepimiz borç içinde kiralarda yaşıyoruz. Firma bize sözleşmeye göre vermesi gerektiği halde 16 aydır kira da vermiyor. Kredi çekerek ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

"Mağduriyetimizi anlatacağız"

Benzer bir projenin Esenler’de başladığına dikkat çeken Akgüzel, “Gidip oradaki halka kendi mağduriyet sürecimizi anlatacağız. Devletin kentsel dönüşüm uygulamasında pilot bölge dedikleri Fikirtepe, bir laboratuvara dönüştü. Evlerimizi, arsalarımızı alana kadar buradan ayrılmayacağız, gerekirse Meclis’e, Saray’a yürüme düşüncesindeyiz” diye konuştu.