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Fikirtepe'den sonra Yenimahalle'de de bir ev kentsel dönüşüme direniyor

Talepleri karşılanmadığı için evinin yıkılmasına izin vermediğini anlatan Sait Kaplan, evinin tek başına hala ayakta durduğunu söyledi

31 Ağustos 2014 20:57

Ankara Yenimahalle'deki kentsel dönüşüm bölgesinde bir gecekondu, çevresinin şantiyeye dönmesine rağmen, sahibinin pazarlığı sıkı tutması nedeniyle yıkılamıyor. Görüntü İstanbul Fikirtepe'nin ortasında tek kalan gecekonduyu anımsatıyor.

Ankara’da Urankent Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan, gecekondu sahibi Sait Kaplan, Yenimahalle Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgedeki birçok gecekondunun yıkıldığını belirtti.

Diğer gecekondu sahiplerinin belediye ile uzlaştığını, ancak kendisinin talepleri karşılanmadığı için evinin yıkılmasına izin vermediğini anlatan Kaplan, bu nedenle çevrede inşaat başlamasına rağmen evinin tek başına hala ayakta durduğunu söyledi.

İnşaat alanının ortasında kalan evinin, İstanbul Fikirtepe'deki gecekonduyu anımsattığını ifade eden Kaplan, belediyeyle ilgili devam eden mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar evinde oturmaya devam edeceğini bildirdi. Kaplan, evlerinin bahçesinin bir bölümünün projeyi yürüten inşaat firmasının iş makineleriyle yıkıldığını, ancak haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi.

 

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