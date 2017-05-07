Fikirtepe’de uyuşturucu gerginliği; 1 ayda 10 ev boşaldı

İstanbul Kadıköy’de kentsel dönüşüm bölgesi olan Fikirtepe’de, 9 Nisan’da 20 yaşındaki Doğan Bakırcı, iddiaya göre mahalleden arkadaşı Ömer Faruk Ç. ile sentetik uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybetti. 1 ayda 10 hanenin boşaldığı Fikirtepe'de Bakırcı’nın ölümünden sorumlu tutulan vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Habertürk'de yer alan habere göre, Mahallelinin anlatımlarına göre; Eğitim Mahallesi’nde yaşayan bir grup, Bakırcı’nın ölümünden Ömer Faruk Ç.’yi sorumlu tutmaya başladı. 29 Nisan günü Ç. (26), tartıştığı karşı grup içerisindeki bir kişi tarafından silahla sokak ortasında vuruldu. Karnından yaralanan Ömer Faruk Ç., hastaneye kaldırılırken, olayın yaşandığı günün akşamında, Gürkan Soner C. (25) ve Emre Ç. (30) isimli 2 kişi daha, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

2 yaralının, ifadelerinde sokakta yürürken vurulduklarını söyledikleri öğrenildi. Ancak polisin, bu 2 yaralama olayının da diğer olaylarla bağlantılı olabileceği ihtimalini değerlendirdiği öğrenildi. Bakırcı’nın ölümü ve devamında mahallede 3 kişinin vurulması, mahalleli ile grubu karşı karşıya getirdi.

1 ayda 10 hane boşaldı

Özellikle olayların yaşandığı Eğitim Mahallesi Kasrı Ali Caddesi üzerinde oturan mahalle sakinleri, evden çıkamaz, çocuklarını tek başına okula gönderemez oldu. Kasrı Ali Caddesi’ne girildiğinde, ilk dikkati çeken insanların ürkek bakışları ve boş sokaklar oluyor.

Caddeden geçen insan sayısı sınırlı, sanki sokağa çıkma yasağı var. Konuştuğumuz mahalleli, “Başımıza bir şey gelir” korkusuyla isim vermekten çekiniyor. Mahallede olaylara karışan taraflarsa evlerini terk edip kaçmış... Doğan Bakırcı’nın ölümünden sorumlu tutulan vatandaşlar, yoğun tehdit üzerine evlerini terk etmek zorunda kalmış.

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