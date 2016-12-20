Fikirtepe'de projeler bitti, belediyenin altyapı çalışması bitmedi

İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarının sona erdiği Fikirtepe'de projelerin bittiği ancak belediyenin altyapı çalışmasının halen sürdüğü bildirildi.

Sözcü gazetesiden İsmail Şahin'in haberine göre, bazı inşaat firmaları yükümlülüklerini yerine getirip projeleri tamamladı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve yol çalışmalarına henüz başlamamış olması hem müteahhitleri hem de ev sahiplerini kara kara düşündürüyor.

Hafriyat kamyonlarının bozduğu ve yağışla çamur deryasına dönen yolların sağında rezidanslar solunda ise yıkılmayı bekleyen yapılar bulunuyor. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca gürültü ve çevre kirliliği nedeniyle bölge sakinleri zorlu bir süreç bekliyor.

Daireleri bir an önce teslim edip kira yardımı yükünden kurtulmak isteyen firmalar teslimlere başlarken kanalizasyon, asfalt ve kaldırım çalışmaları henüz tamamlanmayan semte taşınacak olanları zorlu günler bekliyor. Muaf olmalarına rağmen her yapı adasından 5 milyon lira alt yapı harcı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 milyon liralık kaynağa sahip olmasına rağmen işleri ağırdan alması tepki çekiyor.

Anahtarlar verilecek ama...

1 milyon 350 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgede 35 bin yeni konut ve 2 bin 500 ticari alan yer alacak. Fikirtepe'de, 60 yapı adasının 32'sinde inşaat çalışmalarına başlandı. Yeni yılla birlikte teslimlere başlayacak firmalar olduğu gibi kaba inşaatları tamamlayarak ince işlere devam eden, teslim sürecine yaklaşmış, Teknik Yapı, Baysaş, Nuhoğlu, Emay, Erkan, Pana Yapı gibi firmalar da bulunuyor. Yeni kapasiteye göre kurgulanan gelişmiş altyapıya ve prestij caddelerine sahip olacağı açıklanan Fikirtepe'de ulaşım ve sosyal donatı alanlarının ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor.

"İlk teslimlerde sorunlar olacak"

Bölgede 18 milyar dolar değerinde proje üreten müteahhitlerin kurduğu Fikirtepe Platformu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, “Çok sıkıntı çektik, pembe bir tablo çizmek istemiyorum, teslimlerin ilk aşamasında ufak tefek sorunlar yaşayacağız” dedi.

Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6-7 sokakta alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Nuhoğlu, “E-5 aksına yakın olan bölgede çalışmaları hızlandırması için talepte bulunduk. Önümüzdeki dönemde ikinci bir ihale yapılacak ve sonuçlanmasının ardından yol, prestij caddesi ve İspanyol merdivenlerini kapsayan toplu bir çalışma başlatılacak” diye konuştu.