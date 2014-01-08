Fikirtepe mahallesi Hollywood olma yolunda

Kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılan ancak bir türlü sorunların bitmediği İstanbul Fikirtepe’de yeni bir dönem yaşanıyor. Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde yıkılmayan ve terk edilmiş halde bulunan 5 bine yakın bina, evsizlerin barınağı olurken sinema endüstrisinin de dikkatini çekti. 3 bin binanın yıkıldığı, 5 bin binanın boşaltıldığı Fikirtepe'yi film platosuna çeviren sinemacılar, 15 bin liraya bina patlatıp otomobil yakıyor.

Radikal'den Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, mahalle, dizilerin ve filmlerin savaş sahnelerinin çekimi için adeta plato oldu. Mahallede çekilen son film ise Murat Uygur’un yönetmenliğini yaptığı ve Suriye’deki savaşı anlatan “Kaçış” filmi. Mahallede en çok çekilen dizi ise Kurtlar Vadisi Pusu.

Yaklaşık 2 yıl önce Fikirtepe için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) imar planları hazırlayınca müteahhitlik firmaları ev sahipleri ile anlaştı. Bu anlaşmalar çerçevesinde 8 bine yakın binada inşaat hazırlıkları da başladı. Binlerce kişi anlaşmalarla evini boşalttı ve çok sayıda bina da yıkıldı. Ancak imar planlarındaki belirsizlik nedeniyle inşaat bir türlü başlayamadı.

10 bin liradan başlıyor

Duruma el koyan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bölgeyi afet alanı ilan etti ve Fikirtepe’de yeni planlar askıya çıktı. Sorunların çözülmesiyle kentsel dönüşümün hızlandığı bölge yıkılmış ve boşaltılmış evleriyle sinema endüstrisi için doğal bir film platosu haline dönüştü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen yapımcılar gerekli izinleri alarak boşaltılmış binalarda patlama sahnelerini çekmeye başladı.

Bu binalarda çekim yapmak için inşaat şirketleriyle ya da mülk sahipleriyle anlaşan sinema yapımcıları adeta mahalleyi mesken tuttu. Yapım şirketleri bölgede yapacakları çekimler için de ücret ödüyor. Boşaltılmış bir binayı patlatmanın değeri 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Mahallenin henüz yıkılmaya başlamayan yerlerinde de bir çok dizi çekiliyor. Buralarda da yapımcılar en çok dükkanlara ilgi gösteriyor. Dükkanların 3 saatlik kirası 800 TL’yi buluyor. Mahallede zaman zaman otomobil yakmak için de izin alınıyor. Fikirtepe Dumlupınar Eğitim Merdivenköy Mahalleleri Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (FİDEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Oruç, “Son dönemlerde daha çok kısa film yapımcıları ve üniversitelerin sinema televizyon bölümlerinde okuyan öğrenciler geliyor” dedi.