Fikirtepe'de kentsel dönüşüm bölgesi için verilen tahliye süresi bitti; "çalışmalar 2 yıl içinde tamamlanacak"

İstanbul Fikirtepe'de yapılan kentsel dönüşüm kapsamında, Fikirtepe'de yaşayan vatandaşlar için verilen 150 günlük tahliye süresi bugün itibariyle sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ederek sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ntv'de yer alan habere göre Projelerin 2 sene içerisinde tamamlanacağını belirten Gürgen, şöyle konuştu:

“Aslında bakınca Fikirtepe'de şu anda yürüttüğümüz proje bir demir betondan müteşekkil bir proje değil. Bu işin sosyal yönü de oldukça fazla. Bugün Fikirtepe'de bir dönüm noktası olacak.

Burada elektrik, su ve gaz hizmetlerini kestikten sonra güvenli bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Ne kadar hızlı başlarsak o kadar kısa sürede konutlar yükselir. Biz Fikirtepe'de planlamalara başlıyoruz. 2 sene içerisinde de Emlak Konut marifetiyle projelerimiz bitecek ve anahtarlar teslim edilecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koordinasyonu'nda yapılacak çalışmalarla 7 bin 200 konut inşa edilecek.