Beşiktaş'ta Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun '29 Ekim' yürüyüşüne polis müdahalesi

Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun (FKF) bugün İstanbul Beşiktaş'taki Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılı dolayısıyla gerçekleştirdikleri "29 Ekim" yürüyüşüne polis müdahale etti. Bir süre polis barikatı önünde bekleyen FKF'liler daha sonra polis engelini aşarak yürüyüşe devam etti.

FKF sosyal medya hesabından "Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yılında #29Ekim, yeniyi daima devrimci inatla arayanların mücadele günü haline gelmiştir. Gençlik, aydınlık, bağımsız ve gerçekten kimsesizlerin kimsesi olacak yeni bir cumhuriyete giden yolu mutlaka açacaktır. Bu Memleket Bizim!" diyerek Beşiktaş'ta bugün saat 16.00'da yürüyüş yapacağını duyurmuştu.

"Bu Memleket Bizim" sloganıyla bir araya gelen FKF'lilerin yürüyüş yapmasına polis engel oldu. Polisin müdahalesini FKF'liler, Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

"Yürüyüşümüz Beşiktaş Emniyeti tarafından engellenmek isteniyor. Cumhuriyeti adım adım yıkanlar, 29Ekim’i de yasaklamak, sokakları cumhuriyetçilere kapatmak istiyor. Cumhuriyet düşmanlarına boyun eğmeyeceğiz! Cumhuriyet Yasaklanamaz. Yaşasın Devrim! Yaşasın Cumhuriyet!"

Polisin yürüyüşü engelleme girişimlerine rağmen Beşiktaş Kartal Heykeli önünde toplan FKF'liler "Cumhuriyet Yasaklanamaz", "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!", "Saraylar yıkılır, saltanatlar çöker!" sloganları attı.

"Kimse Cumhuriyet yürüyüşümüzü engelleyemez"

FKF Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Kimse Cumhuriyet yürüyüşümüzü engelleyemez! Bu ülke gericilerin, yobazların, mafyanın, tarikatların değil! Bu ülke bizim ülkemiz!

Bu Memleket Bizim!" diye konuştu.

Devrim Hareketi Sözcüsü Erçin Fırat da şöyle dedi:

"Cumhuriyet yürüyüşünün önüne geçmek, memleket düşmanlığıdır!"

Polisin müdahale ettiği FKF'liler, bir süre polis barikatı önünde bekledikten sonra polis engelini aşarak "Bu memleket bizim", "Cumhuriyet yasaklanamaz" sloganlarıyla yürüyüşe devam etti.