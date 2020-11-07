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Dünya

Fiji Başbakanı, sonuçlar kesinleşmeden Joe Biden'ı kutladı

07 Kasım 2020 19:13

Ada ülkesi Fiji'nin Başbakanı Frank Bainimarama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Joe Biden'ı kutladı. Ancak oy sayımı halen devam ediyor.

Pasifik okyanusunda yer alan ülkenin lideri, Biden'ın iklim krizi ile mücadele konusunda önemli bir rol oynamasını umduğunu da açıkladı.

Yükselen deniz suları, sayıları artan okyanus kasırgaları ve kıyı erozyonu bu ülkenin en büyük problemleri arasında yer alıyor.

Donald Trump yönetimindeki ABD, Paris iklim anlaşmasından resmen ayrılan ilk ülke olmuştu.

2015 yılında imzalanan anlaşma ile iklim değişikliği tehdidine karşı küresel mücadeleyi güçlendirmek amaçlıyordu.

Biden, kampanya sürecinde yaptığı konuşmalarda, seçilmesi halinde hızla anlaşmanın yeniden tarafı olacaklarını açıklamıştı.

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