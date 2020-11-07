Fiji Başbakanı, sonuçlar kesinleşmeden Joe Biden'ı kutladı

Ada ülkesi Fiji'nin Başbakanı Frank Bainimarama, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Joe Biden'ı kutladı. Ancak oy sayımı halen devam ediyor.

Pasifik okyanusunda yer alan ülkenin lideri, Biden'ın iklim krizi ile mücadele konusunda önemli bir rol oynamasını umduğunu da açıkladı.