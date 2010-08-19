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Yaşam

FİGÜRANLIK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER ÇANAKKALE (A.A)

19 Ağustos 2010 14:58

-FİGÜRANLIK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER ÇANAKKALE (A.A) - 19.08.2010 - Başrollerini Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın oynadığı, büyük ilgi gören ''Eyvah Eyvah''ın devam filminde görev alacak figüranların belirlenmesi amacıyla Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapılan seçmeler büyük ilgi gördü. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 17 Haziranda başlayan çekimleri, 2 hafta boyunca Geyikli ve Bozcaada'da süren ''Eyvah Eyvah'' filmi, vizyona girmesinin ardından büyük beğeni topladı. Filmin devamının çekimleri için başlayan çalışmalar kapsamında, kalabalık sahnelerde kullanılacak figüranların seçmeleri Bayramiç'te yapıldı. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) Film çalışanları, Özgürlük Parkı'nda, filmde figüran olarak yer almak isteyen vatandaşlarla görüştü. Figüran adaylarını görüntüleyen ve fotoğraflarını çeken BKM çalışanları, filmin çekimlerinin Bozcaada ve Bayramiç'te Kaz Dağları'nın Ayazma bölgesinde yapılacağının ipucunu verdi. Eylül ayında başlayacak çekimlerin bir ay sürmesinin planlandığı öğrenildi.

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