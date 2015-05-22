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Spor

Figo: Tek adamlık var, FIFA başkanlık yarışından çekiliyorum

'Bu mutlak gücü tek bir adama vermeye yönelik bir plebisit, bunun parçası olmayı reddediyorum'

22 Mayıs 2015 10:38

Luis Figo 29 Mayıs tarihinde yapılacak olan FIFA başkanlığı seçiminden çekildi.

Daha önce Michael van Praag da adaylıktan çekilmişti.

Şu anda başkanlık yarışında Sepp Blatter'ın tek rakibi olarak Ürdünlü Prens Ali Bin el-Hüseyin kaldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Blatter'ın beşinci dönem başkan seçilmesi bekleniyor.

Figo "Bu işlem seçim başka her şey" dedi.

"Bu mutlak gücü tek bir adama vermeye yönelik bir plebisit, bunun parçası olmayı reddediyorum."

42 yaşındaki Portekizli eski yıldız oyuncu döneminin en iyi futbolcularından biriydi.

FIFA'ya üye 209 federasyon bu seçimde oy kullanacak.

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı olan Van Praag oyunu Prens Ali'ye vereceğini söylüyor.

İngiliz Futbol Federasyonu da Prens Ali'ye destek vermek niyetinde.

İskoçya Federasyonu daha önce Van Praag'a destek vereceğini açıklamıştı.

 

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