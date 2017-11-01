Figo: Real Madrid’e transfer gereksiz olur

Real Madrid'in efsanelerinden Luis Figo, kulübün durumuyla alakalı düşüncelerini paylaştı. "Real Madrid'i daha iyiye götürecek futbolcu yok. Transfer gereksiz" diyen Figo, Real Madrid’in kötü başlamasına rağmen toparlanacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, Figo, Alman Bild Gazetesi'ne verdiği röportajda kulübün son durumu ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

La Liga'da lider Barcelona'nın 8 puan gerisine düşen Real Madrid'in yaklaşan ara transfer döneminde aceleci davranmaması gerektiğinin altını çizen Figo, "Sezona iyi başlamamış olabilir. Ama Real madrid'in bu kadrosu geri dönmeyi başarır. Real Madrid'i daha iyiye götürecek bir futbolcunun transfer edilebileceğini düşünmüyorum" dedi.

Real Madrid'in bugünkü başkanı Florentino Perez'in 2000'de ilk Galaktikos transferi olarak Barcelona'dan alınan Figo, "Şimdiki dönem o günlerden farklı... Benim zamanında Real Madrid yıldızlara para yatırırdı. Ama felsefe değişti. Kulüp bugün gençlere yatırıyor" değerlendirmesini yaptı.