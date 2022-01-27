Fight Club yazarı, filmin finalinin değiştirilmesiyle dalga geçti: "Çin’de herkesin mutlu sonu olur"

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Fight Club (Dövüş Kulübü) kitabının yazarı Chuck Palahniuk, Çin’de kült filmin finalinin değiştirilmesiyle dalga geçti. Palahniuk “Çin’de herkesin mutlu sonu olur” dedi.

Çin’deki yayın platformu Tencent Video’da yer alan Fight Club filminin finalinde değişiklik yapılmıştı.

Filmin orijinalinde, Edward Norton’un canlandırdığı The Narrator karakteri, Brad Pitt’in canlandırdığı alter egosu Tyler’ı öldürüyor daha sonra da camdan birçok binanın yıkıldığı anları izliyordu. Filmin finalinde karakterin modern toplumu yok etme planlarının başladığı gösteriliyordu.

Çin’deki versiyonda ise finalde çıkan bir siyah ekranda “Polis hızla bütün planı çözdü ve tüm suçluları tutukladı. Bombaların patlaması başarıyla önlendi” yazıyordu.

1996 yılında Fight Club romanını yazan Chuck Palahniuk, Çin’deki sansüre yanıtında şunları yazdı: “Tyler ve eibi tutuklandı. Yargılandı ve akıl hastanesine gönderildi. Ne muhteşem. Hiç aklıma gelmemişti. Adalet her zaman kazanır. Hiçbir şey patlamadı. Bitiş.”

Palahniuk, Twitter hesabından da açıklamasını paylaşarak “Bu saçmalığı gördünüz mü? Bu MUAZZAM. Çin’de herkesin mutlu sonu olur.” yazdı.