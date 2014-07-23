'Fight Club 2' çizgi roman serisi olarak geliyor

Ünlü yazar Chuck Palahniuk, “Dövüş Kulübü 2” (Fight Club 2)’yi 10 adet çizgi roman serisi olarak yayınlayacağını açıkladı. Hikaye , ismi verilmeyen anlatıcının, manipülatif ve agresif arkadaşı Tyler Durden’ın kendi öteki benliği olduğunu farketmesiyle sonlandırılan ilk bölümün on yıl sonrası şeklinde devam edecek.

Radikal’de yer alan habere göre orijinal roman, Brad Pitt ve Edward Norton’ın başrol aldığı filme uyarlanmıştı. Palahniuk, geçen yıl bir toplantıda Dövüş Kulübü’nün devamı üzerine çalıştığını yanlışlıkla açıklamıştı. Yazar, “elinde telefon olan 1,500 ineğin önünde romanın devamı üzerine çalıştığımı ağzımdan kaçırdım” dedi.Yayımcı Dark Horse Comis, Dövüş Kulübü 2’nin değişimli olarak geçmiş ve gelecekte geçeceğini açıkladı. Hikayede, ana karakter sahtekar Marla Singer’la evli ve Junior adında 9 yaşında bir oğlu var.

Okuyucuların Tyler’ın gerçek özüne inebileceğini belirten Palahniuk, “Tyler belki de yüzyıllardır etrafımızda olan biri ve sapkınlığı bir anda aklına gelen bir şey değil” diye ekledi. Çizgi romanların ilüstrasyonunu Cameron Stewart yapacak.