T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Fight Club 2' çizgi roman serisi olarak geliyor

Yeraltı edebiyatının ünlü romanı Dövüş Kulübü'nün yazarı Chuck Palahniuk, Mayıs 2015'te eserin devamını yayımlayacağıyla ilgili iddiaları doğruladı

23 Temmuz 2014 17:35

Ünlü yazar Chuck Palahniuk, “Dövüş Kulübü 2” (Fight Club 2)’yi 10 adet çizgi roman serisi olarak yayınlayacağını açıkladı. Hikaye , ismi verilmeyen anlatıcının, manipülatif ve agresif arkadaşı Tyler Durden’ın kendi öteki benliği olduğunu farketmesiyle sonlandırılan ilk bölümün on yıl sonrası şeklinde devam edecek.

Radikal’de yer alan habere göre orijinal roman, Brad Pitt ve Edward Norton’ın başrol aldığı filme uyarlanmıştı. Palahniuk, geçen yıl bir toplantıda Dövüş Kulübü’nün devamı üzerine çalıştığını yanlışlıkla açıklamıştı. Yazar, “elinde telefon olan 1,500 ineğin önünde romanın devamı üzerine çalıştığımı ağzımdan kaçırdım” dedi.Yayımcı Dark Horse Comis, Dövüş Kulübü 2’nin değişimli olarak geçmiş ve gelecekte geçeceğini açıkladı. Hikayede, ana karakter sahtekar Marla Singer’la evli ve Junior adında 9 yaşında bir oğlu var. 

Okuyucuların Tyler’ın gerçek özüne inebileceğini belirten Palahniuk, “Tyler belki de yüzyıllardır etrafımızda olan biri ve sapkınlığı bir anda aklına gelen bir şey değil” diye ekledi. Çizgi romanların ilüstrasyonunu Cameron Stewart yapacak. 

 

 

ETİKETLER

fight club2çizgi romançıkıyorchuck palahniukdövüş klubü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24