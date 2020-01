Figen Yüksekdağ'dan Davutoğlu'na: Saray'a yaranılmaz, direnilir

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifa etmesine ilişkin, "Davutoğlu diyor ki, 'Neyi eksik yaptım.'Saray'a karşı yapılacak tek bir şey vardır. Saray'a yaranılmaz, direnilir. Sizde de o yok. Direnmiyorsunuz, direnmeyi bilmiyorsunuz. Direnmek insan olmanın en temel kıstaslarından birisidir" dedi.

“Bazıları Davutoğlu’nun istifa ettirilmesinin hükümete dönük bir darbe olduğunu söylüyor" diyen Yüksekdağ, "Oysa ki, darbe daha 7 Haziran seçimlerinde, 8 Haziran günü başladı. Saraydaki “Bu seçimi beğenmedim” dedi ve 7 Haziran seçim sonuçlarına darbe yaptı. Hükümet kurdurmadı, koalisyon kurdurmadı” dedi.

Meclis'te kadına yönelik cinsiyetçi söylemlemlerde bulunanlara seslenen Yüksekdağ, "Kadın konuşmamalı, kadın konuşursa vurulmakla tehdit edilmeli, o tehdit yetmiyorsa vurulmalı . Onlara cevabımız çok net ve açık. Bizler konuştuk ve konuşacağız ama ant olsun ki, yemin olsun ki, eğer konuşmazsak vurun bizi" diye konuştu.

Partisinin kadın grup toplantısında konuşan Yüksekdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Biz kadınlar, burayı on yıllarca verilen mücadeleyle kazandık. Dişimizle, tırnağımızla savunacağız. Saray'ın psikolojik uzantısı olanlara sesleniyoruz. Siz bu zulmü yok saysanız da biz yok saymayız. 11 çocuklu Taybet İnan’ın cenazesini sokakta çürümeye terk edenlere kadınlar hakkını helal etmez.

Ne Denizleri unuttuk, ne de Denizlere ulaşma mücadelesini. Ama bu Meclis’te Denizlerin idamına el kaldıranları da unutmadık.

Dile getirilemeyen acıların hesabını sorma gücü ve temsiliyetiyiz ve bu sorunların vebalinin ne kadar ağır olduğunu bizler çok iyi biliyoruz ve her koşulda kadının söylenmeyen, söylenmesi engellenen sözü olacağız.

HDP’li vekil Leyla Birlik’in evinin basılması

Bakın Meclis çatısı altında kadın milletvekillerimize AKP milletvekillerinin söylediği en temel sözlerden birisi şudur; en son Anayasa Komisyonu saldırısı düzenlendiğinde, HDP’ye dönük, dokunulmazlıkların görüşüldüğü komisyon tartışmalarında içlerini dışa vurdular. Söz ve zihniyet çok netti: Konuşma, vururum. Onların zihniyetinin özeti budur. Kadın konuşmamalı, kadın konuşursa vurulmakla tehdit edilmeli, o tehdit yetmiyorsa vurulmalı. Onlara cevabımız çok net ve açık. Bizler konuştuk ve konuşacağız ama ant olsun ki, yemin olsun ki, eğer konuşmazsak vurun bizi.

Evet, bizler çünkü konuşmazsak suç işleriz. Kadınların ve bütün tarih boyunca yaşadığımız haksızlıkların ve bu süreçte kadınlara dayatılan haksızlığın sözünü söylemediğimiz zaman suç işlemiz sayılırız. İşte o zaman en başta bizlere kadın yoldaşlarımız hesap sorsunlar. Bu zulüm karşısında sessiz kalırsak, bu darbeyi alaşağı etmezsek sizler bizden hesap sorun. Ve bugün Meclis çatısı altında kadın iradesi dimdik ayakta duruyorsa, tarihte ilk defa bu çatı altında bir kadın grubu kuruluyor ve toplanıyorsa, bugüne kadar kadın özgürlük mücadelesinin kararlılığına borçluyuz.

Bütün kadın kitlelerine her yerde dokunacaklar, her yerde büyük bir haksızlığın cenderesine alacaklar. Bu darbeye karşı kadın iradesine karşı başlatılan darbeye karşı kadın özgürlük mücadelesinin tarihsel kararlılığıyla direndik ve direnmeye devam edeceğiz. Ve bizlerin biliyorsunuz hiçbir zaman dokunulmazlığımız yoktu, bugün de yok.

Daha dün kadın milletvekillerimiz, Şırnak milletvekillerimizin evi özel harekât polislerince basıldı, talan edildi, yıkıldı, tahrip edildi. Her gün kadın milletvekillerimiz gittikleri her yerde çok açık polis ve asker müdahaleleriyle karşı karşıya kalıyor. Her gün Meclis çatısı altında AKP’li milletvekilleri tarafından darp ediliyor, şiddet uygulanıyor. Sokakta, evde, fabrikada, okulda kadına şiddet uygulayan ve uygulatan zihniyet Meclis çatısı altında da kadına, kadın seçilmişlere şiddet uyguluyor. Böyle bir vahşet iktidarıyla, kadına karşı gözü kararmış, gözünü hırs bürümüş bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Kadın milletvekillerimiz de, bugün seçilmiş kadın arkadaşlarımız da bu açık saldırıyla burun buruna çalışma yürütüyor.

Bir kadın milletvekili kayınpederinin cenazesine katıldı diye suçlanıyor. Cansız bedeni panzerin arkasında sürüklenen Hacı Lokman Birlik’in cenazesi... Bu ahlaksızlığınız, bu zulmünüz batacak. Türkiye halkları böyle bir ahlaksızlığa boyun eğmedik, boyun eğmeyeceğiz. Sonra bu iktidar, birden kadınlardan, halklardan helallik istiyor.

'Hükümete darbe Davutoğlu'nun istifasıyla değil, 7 Haziran seçim sonuçlarına itiraz ederek başladı'

Yaşamı bugüne haram edenlere, halklarımıza yaşamayı haram edenlere, dünyayı zindan edenlere hakkımızı helal etmedik, etmiyoruz. Ama bugün siyasi iktidar, AKP, saray iktidarı kendi içerisinde gerçekleştairdiği zulmün ve işlediği suçların, annelerin ahının ve bedduasının sonuçlarını yaşıyor. Daha da yaşayacaklar. Bakın, darbe 7 Haziran’dan sonraki süreçte devreye girdi. Bazıları Davutoğlu’nun istifa ettirilmesinin hükümete dönük bir darbe olduğunu söylüyor. Oysa ki, darbe daha 7 Haziran seçimlerinde, 8 Haziran günü başladı. Saraydaki “Bu seçimi beğenmedim” dedi ve 7 Haziran seçim sonuçlarına darbe yaptı. Hükümet kurdurmadı, koalisyon kurdurmadı, “Tekrar seçim yapacaksınız, ben bu sandık sonuçlarını tanımıyorum” dedi. Sonra yetmedi, yetmiyor demek ki, darbeciye darbe yapmak yetmedi. 1 Kasım seçimleri yapıldı. AKP yüzde 49,5 oy aldı. 7 ay geçti, saraydaki bir darbe daha yaptı. Bu sefer de 1 Kasım sonuçlarına darbe yaptı. Yüzde 49,5 oyla göreve getirilen başbakanı görevden aldı. Türkiye’de sandık sonuçlarına darbe gerçekleştirildi. Bugün sanki bazıları bu darbeci pratik yeni ortaya çıkmış gibi rahatça konuşuyor.

“Halkın verdiği oyları hakaret ediyor”

Türkiye’de Saray vesayetine dayanan bir darbe rejimi mekaniği devreye girmiştir diyoruz. O günden beri yaşamın her alanına dönük darbe yapılıyor. Saray’daki oturup kalkıp, seçilmiş olmakla övünür. Seçilen partileri Meclis’ten attırmak, seçilen başbakanı istifa ettirmek onun başvurduğu en temel politik yöntemlerden birisidir. Seni seçen halkın oyu da, bizleri seçen kimlerin oyu?

Eğer seçmen, sadece Davutoğlu’nu seçmiyorsa, o oyların hiçbir değeri, kıymeti yok. Erdoğan bugün Davutoğlu’nu istifa ettirerek çok net bir biçimde itiraf etti bunu. “Bana verdiğiniz oylar dışında verdiğiniz hiçbir oyu tanımıyorum” dedi. Halkın verdiği oyları hakaret ediyor, her gün.

Sandığa, seçmene hakaret ediyor her gün. Ve bu hakaret, bu saldırı en başta HDP’nin seçilmişlerine ve HDP’yi, bizleri bu Meclis’e getiren halk iradesine karşı başlatıldı. O zaman da söylemiştik, bugün de hatırlatıyoruz.

Sanmayın ki bu darbenin hedefi sadece bizleriz. Bizler darbelere alışkınız. Yıkılmayız, darbeler karşısında düşmemeyi, ezilip sürünmemeyi biz öğrendik. Çok şükür tarihimiz boyunca hiçbir darbe bizi yıkamadı. Bu darbe hepimize karşı. Ama sizler darbenin ucunu düştüğünüzde düşersiniz. Siz darbenin ilk darbesinde kendinizi sürünür halde bulursunuz. İşte bugün darbeyle devrilenler sürünür vaziyettedir.

"Saray'a yaranılmaz, direnilir"

Davutoğlu diyor ki, 'Neyi eksik yaptım.'Saraya karşı yapılacak tek bir şey vardır. Saraya yaranılmaz, direnilir. Sizde de o yok. Direnmiyorsunuz, direnmeyi bilmiyorsunuz. Direnmek insan olmanın en temel kıstaslarından birisidir.

“Saray faşizminin uyguladığı siyaset; ‘bana mecbursunuz’”

Saray faşizminin uyguladığı siyaset, ‘bana mecbursunuz’ budur. Yıllar önce hocası Hitler’in uyguladığı siyaset budur. Ama bu siyasetin bir sonu oldu. Hitler’le aynı yöntemleri kullanmayı savunuyor bugün Saray’daki. Bu yollar zorla, şiddetle, yalanla ‘bana mecbursunuz, benden başka seçenek yok’ diyor. Hayır bizler, HDP ve kadınlar varız.

Bugün Türkiye halklarını, felaketten felakete sürüklerken Davutoğlu jübileyi nasıl yaptıysa birileri de o finali yapacaktır. O kendisini bilir. Çok yakın gelecekte Davutoğlu nasıl final yaptıysa, siyasetleri zulüm ve ölüm üzerine kurulu hiçbir şey üretmeyen, barış üretmeyen, özgürlük üretmeyen siyaset kendisini tüketir. Adalet üretemeyen siyaset kendisini tüketir, bugün Saray da kendisini tüketiyor. Bakın ortaya çıkan rezaleti hamasetle örtmeye çalışıyorlar. Saray’dakinin en iyi yaptığı iş bu.

“AB ile yolunu ayırdın kiminle birleştirdin”

“Çıkmış AB’ye, 'siz yolunuza, biz yolumuza' diyor. AB ile yolunu ayırdın kiminle birleştirdin? İsrail’le. Bununla gurur duyuyorlar. Aslında sizin yolunuz dün de İsrail’le birlikteydi…

Zulüm uygulamak söz konusu olduğunda o büyük devletlerle, emperyalist odaklarla işbirliği yapıyor AKP hükümeti. O hamasetle ancak kendi yandaşlarını kandırabilirler. Bizleri kandıramazlar. “