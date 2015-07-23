Figen Yüksekdağ'dan Arınç'a: İnsan müsveddeleri bizi kurban ya da katil ilan etmezlerse mutlu olmuyor!

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Suruç katliamına ilişkin olarak, "Ölenler arasında HDP'li yönetici yok" açıklamasına Twitter'dan tepki gösterdi.

Yüksekdağ, "Ellerinde kitapları, fidanları, oyuncaklarıyla gelen çocuklara kıyabileceklerini düşünemedim. Keşke orada olsaydım! Onlarla birlikte değil, onların yerine ölseydim. Neden HDP Eş Genel Başkanı ve vekilleri ölmedi diyenler bizi ya kurban ya da katil ilan etmezse mutlu olmuyor" dedi.

Yüksekdağ'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Suruç'ta katledilenler HDP'li ve sizin olamayacağınız kadar insandı. Ama bunu anlamak için de bir miktar insanlık gerekiyor. Ben de soruyorum; her gün canımızdan can koparken topunuzun içinde neden bir insan yoktu? Hepsini bu kadar mı tükettiniz? Allah için soruyorum, sizden farklı diye yaradılanı bu kadar mı sevmediniz? 32 ölümü kafi görmeyen ak istihbaratçıların ne düşüneceği umrumda değil, ama gençlerin açıklamasına katılma planım hiç olmadı. Patlamadan bir gece önce miting için Suruç'taydım. Birileri kalacağımı düşünmüş demek ki. Ama ben düşünmedim, düşünemedim... Ellerinde kitapları, fidanları, oyuncaklarıyla gelen çocuklara kıyabileceklerini düşünemedim. Düşünemedik! Keşke orada olsaydım! Onlarla birlikte değil, onların yerine ölseydim. Neden HDP Eş Genel Başkanı ve vekilleri ölmedi diyen insan müsveddeleri bizi ya kurban ya da katil ilan etmezse mutlu olmuyor.

Kimsenin kurban yada katil olmadığı bir yaşamı hayal bile edemiyorlar. Ama bizler bu hayalin gerçeğe giden köprüsüyüz."