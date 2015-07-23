Bülent Arınç: Sınır güvenliği için risk sıralaması kaçakçılar, sığınmacılar ve teröristler şeklindedir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleşen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili olarak, Suruç Belediyesi'ni ve HDP'yi eleştiren açıklamalarda bulundu. Katliamın yaşandığı yerde polisin olmadığına yönelik iddiaları yanıtlayan Arınç, "Otobüsten indiklerinden sonra polis arama yapmıştır. Birkaç kişi karakola davet edilmiştir. Amara Kültür Merkezi’nde polis tekrar arama yapalım dediğinde belediye görevlileri kesinlikle izin vermemiştir" dedi.

"İlk aramada bulunmayan bu kişi Amara Kültür merkezine nasıl girmiş, nasıl sızmış ve nasıl patlatmıştır" sorusunu yönelten Arınç, HDP'lilere yönelik olarak da, "Polis yoktu diyenlere başka bir şey daha sormak istiyorum. Suruç'ta her gün 3 gösteri yapılıyor ve HDP'nin yöneticileri yapıyor. Acaba bu grubun içinde neden yoklardı?" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklama yapan Arınç, "Acı olaylar yaşadık. Bunlardan biri Suruç’taki saldırı diğeri de polislerimizin alçakça şehit edilmesi. Bazı kentlerdeki şiddet içerikli gösteriler ve Adıyaman’da verdiğimiz şehit. Hem Suruç’ta katledilen hem de Adıyaman’da ve Ceylanpınar’da şehit edilen görevlilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Polisleri şehit eden grubun PKK ile bağlantılı Apocu Fedai Timi üstlendi. Bu timin, gerçekten PKK ile bağlantılı mı olduğu yoksa kamuoyu oluşturmak için mi bu eylemi yaptığı istihbarat birimlerimiz tarafından araştırılıyor" dedi.

Sınırda fiziki güvenlik sistemi

Arınç, Bakanlar Kurulu toplantısında güvenlik yetkililerimiz sınır güvenliği ile ilgili sunum yaptıklarını belirterek, "Özellikle Suriye sınırımızda entegre bir sınır güvenlik sistemi masaya yatırıldı. Burada asıl önemli olan IŞİD tehdidine karşı fiziki önlemlerin alınması ve geçişlerin önlenmesi için tedbirlerin alınmasıdır.

Kara Kuvvetleri Komutanı, Milli Savunma Bakanı ve diğer güvenlik yetkililerimizin verdiği bilgiler doğrultusunda sınır güvenliği için risk sıralaması kaçakçılar, sığınmacılar ve teröristler şeklindedir.

Soru- Cevap

Nasıl bir fiziki güvenlik sistemi kurulacak?

910 kilometrelik sınırın özellikle kritik olan bölgeleri tespit edildi. Özellikle giriş çıkışlar için tespit ettiğimiz noktalar için bir entegre sınır güvenlik sistemi kurulacaktır. Bu hiçbir zaman duvarlar örmek şeklinde değil, özellikle kaçakçı ve terörist geçişleri önleyecek bir sistem, entegre olarak düşünülmüştür. İçinde Aselsan ve başka kurumların da olduğu bir çalışma ile mükemmel bir çalışma yapılmış.

Güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge seçeneği hükümet nezdinde halen masada mı? İncirlik’in açılması için bu şartlar halen geçerli mi?

İki komşu ülkedeki olaylarla ilgili olarak Türkiye’nin tutumu bellidir. Hem IŞİD’e karşı hem de diğer olaylara karşı tavrımız en başından beri belli. Türkiye’de bir algı operasyonu var. Son yaşadığımız olaylardan sonra yanlış algıların, Türkiye’de oluştuğunun farkındayız. Propoganda amaçlı fevkalade etkili bir kampanya yürütülmektedir. Son derece alçakça bir kampanyadır. Türkiye için IŞİD lanetli bir terör örgütüdür. Terörün her türüyle olduğu gibi IŞİD’le mücadeleye de kararlıyız. Türkiye, uluslararası koalisyonda yerini almıştır. Bu koalisyon hava harekatı yapmaktadır. Türkiye, bu konuda üzerine düşeni yapmaktadır. Fakat etkili ve sonuç alıcı olması için uçuşa yasak bölge talebimiz vardır.

IŞİD 2 yıl önce Bakanlar Kurulu kararıyla terör örgütü listesine alındı. 1 Ocak2015'ten bu yana şu an itibarıyla 600'e yakın kişi DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alınmıştır. Bunlardan 102'si tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Temmuz 2015 tarihinden itibaren Suriye'de radikal tabir edilen gruplara katılım bin civarındadır. DAEŞ'e katılanları kastediyorum. PYD'ye katılanların sayısı da bin 500, 2 bin civarındadır.Türkiye, uluslararası koalisyonda yerini almıştır. Bu koalisyon hava harekatı yapmaktadır. Türkiye, bu konuda üzerine düşeni yapmaktadır. Fakat etkili ve sonuç alıcı olması için uçuşa yasak bölge talebimiz vardır.

600'e yakın kişi gözaltına alındı

Başbakan Yardımcısı Arınç, 1 Ocak 2015'ten bu yana 600'e yakın kişinin DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Bunlardan 102'sinin tutuklanarak cezaevine gönderilğini kaydeden Arınç, "Temmuz 2015 tarihinden itibaren Suriye'de radikal tabir edilen gruplara katılım bin civarındadır. DAEŞ'e katılanları kastediyorum. PYD'ye katılanların sayısı da bin 500, 2 bin civarındadır" bilgisini verdi.

Koalisyon görüşmeleri

Arınç, CHP ile yürütülen koalisyon görüşmeleri ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bundan sonra CHP ile yapılan görüşmenin bundan sonraki aşaması şudur; biz birkaç arkadaşı daha ilave ederek her iki heyete, Sayın Koç ile tekrar bir toplantı yapacağız. Bu toplantı önümüzdeki pazartesiden itibaren olacak. Ama CHP, 'Ne zaman, şu gün, şu saatte, şu arkadaşlarla toplanalım' derse, biz burada kabul durumundayız. Bu görüşmeler devam edecek."

'TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasında fayda yok'

Başbakan Yardımcısı Arınç "Biz şahsen hükümet olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasında bir fayda görmüyoruz. Çünkü böyle bir toplantı yapıldığı takdirde siyasi partiler arasında öylesine büyük tartışmalar yaşanabilir ki mecrasından sapar ve hiç ümit etmediğimiz bir davranışla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

IŞİD’in isminin zikredildiği, 2 yıl önce Bakanlar Kurulu kararımızda alınmıştı. 2 yıldan bu yana DAEŞ’in bu kadar kan döken bir terör örgütü haline gelmesi. Son 6 ayda DAEŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 615 kişi gözaltına alındı. Bunların 102’si tutuklandı.

Hükümetimiz en başından bu yana DAEŞ’e karşı büyük operasyonlar içindedir. Hem emniyetimiz hem istihbaratımız gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır.

Koalisyon heyetleri belirlendi mi? Davutoğlu ve Bahçeli’nin erken seçim mesajları kapsamında erken seçim yakın görünüyor mu?

MYK ve Bakanlar ile ortak toplantımızda koalisyon çalışmamız konusunda arkadaşlarımız ve başbakanımız bilgiler verdi. Seçim sonuçları açıklandığından beri pozitif bir çalışma yürüttüğümüzü, sayın Başbakan’ın üslubundan ve yürütülen çalışmalardan görebilirsiniz. Bu çalışmalar olumlu karşılanmıştır. Yeniden bir seçim ikinci bir aşamada. Milletimiz bir karar verdi. Bu düşünülen karar bize göre: “13 yıldır iktidardaydınız. Sizin başka bir parti ile koalisyon kurmanızı istiyorum” Biz maceraperest değiliz. Halkımızın bu takdirine karşı da durmayız. Bu millete karşı saygısızlık olur. Bunu kim düşünürse bu bir saygısızlıktır. Birinci aşamadaki düşüncemiz çok iyi ve çok şeffaf olarak hükümeti kurmaktır.

Bundan sonra CHP ile yapılacak görüşmede birkaç arkadaş daha ilave edilecek ve Koç ile bir görüşme daha yapılacak önümüzdeki pazartesinden itibaren. CHP şu gün görüşelim demesi durumunda kabul ederiz. Gerek CHP gerek MHP ile yapılacak görüşmelere izin vermiştir. Bunun için de müteşekkiriz. Tüm siyasi partilerin Ak Parti’nin çabalarına destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. AK Parti’nin tavrı ve üslubu bellidir ve inşallah olumlu bir sonuca bağlanacaktır.

Ceylanpınar’daki saldırının PKK’nın üstlenmesi çözüm sürecini nasıl etkiler? Demirtaş’ın TBMM’yi olağanüstü çağırması konusuna ne dersiniz? CHP’nin Suruç’taki saldırıların ardından yaptığı ulusal yas konusuna ne dersiniz?

CHP bir kanun teklifi vermiş. Bu konu bakanlar kurulu yetkisi dahilindedir. Bugüne kadar komşu devlet adamlarının vefatından dolayı, dostluk-arkadaşlık ve iyi niyet konusunda ulusal yas ilan edilmiştir. Bu olayda ulusal yas ilan edilmemiştir. Gereken her türlü işlem yapılmış, sağlık ve adli konularda, Gaziantep’teki Adli Tıp’ta cenazelerin ailelerine teslim edilmesi tüm bunlar yas ilan edilmenin karşılığının verildiğini düşünüyoruz. CHP bu işin baştan olmayacağını bilerek bu teklifi verdiğini düşünüyoruz. CHP’ler bunu bilir ama jest olarak kanun teklifi verdiklerini düşünüyorum.

Demirtaş’ın şunu düşünmesi lazım Meclis 110 milletvekili ile toplantıya çağrılır ve en az 184 kişiyle açılır. Bunun karşılığını meclis başkanı ve milletvekillerinden görmemiz lazım. Biz TBMM’nin toplanmasında bir fayda görmüyoruz. Partiler arasında bir tartışma yaşanır ve mecrasından sapar. Demirtaş’a bir ricada bulunuyorum. Başbakanımızın 4 siyasi partiyi ortak bir deklarasyon çağrısında bulundu. Başbakanımız bunu hep tekrarlayacaktır. Bundan uzak durmak mümkün değil. Terör bir insanlık suçudur. Önemli olan HDP’nin de Demirtaş’ın da bu deklarasyona imza koymasıdır.

Ceylanpınar’daki olan olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma var. En ince detaylarına kadar inceleniyor. Günahsız insanları alçakça şehit eden teröristlerle mücadelemiz artarak devam edecektir. Çözüm süreci demek, tüm terör örgütlerinin eylemine devam etmesi demek değildir. Silahtan arındırılmaları gerekir. ‘Her istediğimizi yapacağız’ ama çözüm süreci de devam etsin diyorlarsa artık böyle bir şey yok. Çözüm sürecinin rasyonel bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Politik söylemlerin dışında çözüm sürecine yönelik eleştirilerin kabul edilebilir bir yönü vardır. Kamu düzeni ve güvenliğinde sıkıntı olursa çözüm sürecinin devam etmesi mümkün değildir.

Onların hayatları hükümetimizin teminatı altında olmalıdır. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması konusunda gereken yapılıyor.

‘Güvenlik kameralarının 10 aydır çalışmadığı tespit edildi’

Bu şiddet içermeyen bir gösteridir. Silah ve şiddet yoksa herkes her istediğini söyleyebilir. Otobüsten indiklerinden sonra polis arama yapmıştır. Birkaç kişi karakola davet edilmiştir. Amara Kültür Merkezi’nde polis tekrar arama yapalım dediğinde belediye görevlileri kesinlikle izin vermemiştir. 'Polisi istemiyoruz' demişlerdir. Taraf Gazetesi duysun diye söylüyorum. Maalesef orada tekrar tespit yapılamamıştır. Sonrasında bir kişi hem kendi hayatına hem de 32 canımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Aralarına katıldığını görmemişlerdir. İlk aramada bulunmayan bu kişi Amara Kültür merkezine nasıl girmiş, nasıl sızmış ve nasıl patlatmıştır? Suruç Belediyesine ait güvenlik kameralarının olduğu söyleniyor ama aldığımız bilgi: 10 aydır kullanılamıyor. Arama yapılmasına belediye izin vermiyor. “Kültür merkezindeki 2 güvenlik kamerasının çalışmadığı tespit edildi. Ekim 2014’ten beri yaklaşık 10 aydır çalışmadığı tespit edildi.”

‘HDP'liler neden orada yoktu?’

Suruç Belediyesi'nin icraatları bunlar. Polis yoktu diyenlere başka bir şey daha sormak istiyorum. HDP’lilerden ve belediye yetkilerinden birisi yoktu aralarında. Tüm bu soruların yanıtlarını bulacağız.

Hâlâ hükümeti hedef alan ve kan üzerinden terör örgütü propagandası yapanların dikkatli olmasını diliyorum. Fevkalade bir algı operasyonu yapılıyor ve Türkiye DAEŞ’e müdahilmiş algısı yapılıyor. Tüm kayıtlar gösteriyor ki Suruç’ta her gün en az 3 gösteri yapılıyor ve açıklamalar yapılıyor. Açıklama yapanlar da HDP görevlileri. Neden orada yoklardı? Herkesin dikkatli olmasını diliyorum. Hükümetimiz görev başında.

Dolmabahçe Mutakabatı

Dolmabahçe Mutakabatı diye nitelendiriliyor. Hükümet ve HDP tarafından açıklamalarda bulunuldu. Nevruz'da okunan mektup ve son gelişen olaylar karşısında Demirtaş'a bunları hatırlatıyorum. Çözüm sürecinin devam etmesi, HDP'nin örgütle iş birliğini kestiğine dair beyanda bulunması ile mümkündür. Bunun ilk göstergesi ortak deklarasyon ile olabilir. Bu mutakabat kapsamında HDP sözünde durmamıştır."