Figen Yüksekdağ ziyaret ettiği tarım işçileriyle birlikte biber topladı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Adana'da ziyaret ettiği tarım işçileriyle birlikte biber ve mandalina topladı.

DHA'nın haberine göre, Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Karagöçer Köyü'ndeki geçici tarım işçilerini, partisinin Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş'ın da katıldığı programda çadırlarında ziyaret eden Figen Yüksekdağ, burada kadınlarla sohbet etti. Daha sonra yakındaki bir tarlaya geçen Yüksekdağ, burada işçilerle birlikte biber topladı. Ardından narenciye bahçesine geçen Yüksekdağ, burada da makasla mandalina topladı. İşçilerin bazı işverenlerin paralarını geciktirdiğini söylemesi üzerine Yüksekdağ, yaşanan sorunlarla ilgilenmeye söz verdi.