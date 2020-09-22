Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna devam kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında 6-8 Ekim Kobanê olayları gerekçesiyle açılan soruşturmanın tutukluluk incelemesinde, “tutukluluk halinin devamına” kararı verildi.

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında, 6-8 Ekim Kobanê eylemleri gerekçe gösterilerek 20 Eylül 2019’da başlatılan soruşturmaya ilişkin tutukluluk incelemesi yapıldı. Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nde, 18 Eylül’de duruşmalı yapılan tutukluluk incelemesinde çıkan karar dün avukatlara tebliğ edildi. Tebliğ edilen kararda avukatların savunmalarına yer verildi.

Aynı olaya farklı soruşturma

Mezopotamya Ajansı'na konuşan avukat Levent Kanat, kısıtlama kararı nedeniyle soruşturmanın detaylarını göremediklerini belirtti. 6-8 Ekim Kobanê olaylarına ilişkin Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada Demirtaş’ın olaylarla illiyet bağı olmadığı yönünde karar verildiğini hatırlatan Kanat, “Bu kararı savcılık değil, Ağır Ceza heyeti vermiştir. Dolayısıyla yargılamaya konu olmuş bir olayın tekrar iddia haline getirilip soruşturmaya dönüştürülmesi hukuka aykırıdır. Mükerrerlik söz konusudur” dedi.

"Amaç tahliyelerini engellemek"

Soruşturmanın Demirtaş’ın tahliyesini engellemeye yönelik olduğunu kaydeden Kanat, “AİHM Demirtaş’a yönelik yargılamada tahliyesine karar verilmesine hüküm kurdu. Demirtaş’ın tahliyesine yönelik hukuki engel kalmadığı görülünce siyasilerin o dönem ki açıklamalarında gördüğümüz üzere bu tahliyeyi engellemeye yönelik girişimde bulunacakları açık bir biçimde ifade edilmiştir. O yüzden yargıya açık bir müdahale, yönlendirme olduğunu değerlendiriyoruz. Bu yönüyle bu soruşturma Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tahliyesini engellemeye yönelik hukuki olmaktan öte siyasi bir iradenin sonucudur” diye belirtti.

"Makul süre aşıldı"

Soruşturmanın eski tarihli bir soruşturma olduğuna da dikkati çeken Kanat, “Bu soruşturmanın ilk aşamalarında Demirtaş ve Yüksekdağ bu soruşturmada soruşturulan insanlar değillerdir. Soruşturmaya sonradan özellikle dahil edilmişlerdir. Soruşturma ki tutuklama bir yıldan bu yana devam etmektedir. Soruşturmaya konu olayların üzerinden de 5-6 yıl geçmiştir. Soruşturma herhangi bir iddianameye bağlanamamıştır, makul süre aşılmıştır. Müvekkillerin bu soruşturma kapsamında kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı başta olmak üzere temel hak ve özgürlükleri ihlal edilmeye devam etmektedir. Her iki müvekkile yönelik hukuksuzluğu bu tarihten itibaren de devam etmemesi için tahliyelerine karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

"8 aydır savcıya ulaşamıyoruz"

Avukat Kenan Maçoğlu ise, 8 aydır soruşturma savcısı ile görüşmeye çalıştıklarını, ancak sadece savcı katibi ile muhatap olabildiklerini söyledi. “Bize söylenen 8 aydan beridir iddianamenin yazılma aşamasında olduğudur” diyen Maçoğlu, “Bu durum bile bu soruşturmadaki keyifliliği göstermektedir. Önceki beyanlarımızı tekrarla müvekkillerin tahliyelerine karar verilmesini talep ederim” dedi.