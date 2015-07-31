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Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım, yanlış bir şey yoktu

Yüksekdağ hakkında 'Biz sırtımızı YPG ve PYD'ye dayıyoruz' sözleri nedeniyle 'terör' soruşturması başlatılmıştı

31 Temmuz 2015 16:30

"Biz sırtımızı YPG, YPJ ve PYD'ye yaslıyoruz" açıklaması nedeniyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında "terör" soruşturması başlattığı HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Söylediğim sözlerin arkasındayım. Söylediğim sözlerde yanlış hiçbir şey yoktu. Yanlış olan sözlerimin çarpıtılmasıydı" dedi. 

Figen Yüksekdağ, hakkındaki soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yüksekdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Ben o gün, 'Biz sırtımızı PYD’ye YPG’ye YPJ’ye dayıyoruz' dedim.  Ne demek bu,  IŞİD’e karşı mücadele eden bir güce yaslıyoruz.  Bu, teröre sırtını yaslamak değildir. Bir barbarlığa karşı mücadeleden halk iradesine yaslamak demektir.

Gelin siz de PYD’ye sırıtınız yaslayın dedim. Ama bu sözlerimi söylemiyorlar. Sırtınızı IŞİD’e yaslamayın. Bugün de aynı şeyi söylüyorum, siyasi iktidar sırtını Rojava’ya, Kobani’ye yaslasın.  Bizlerin güvendiği kadar güvensin. Oranın halkları hiçbir zaman Türkiye’nin düşmanı olmadı. Hakkımda açılan soruşturma dokunulmazlık konusunun bizim nezdimizde değeri  yoktur, hükümsüzdür. Meşru olmayan geçici bir hükümet döneminde alınıyor bu karar o yüzden hükümsüzdür. Daha önce partilerimiz, kapatıldı dokunulmazlıklar kaldırıldı, biz çok şükür çok daha güçlü geldik.“

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