Figen Yüksekdağ hakkında 'terör' soruşturması!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz salı günü "Biz sırtımızı şuraya buraya dayıyoruz diyenler bu ifadelerin bedelini ödemelidirler" demişti.

Başsavcılık, Yüksekdağ'ın 19 Temmuz'da Kobanê'deki temaslarının ardından geldiği Suruç ilçesinde katıldığı programda yaptığı, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" konuşmasından dolayı soruşturma başlattı.



Başsavcılık, "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan başlattığı soruşturmada Yüksekdağ'ın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar verirse, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden, "Dokunulmazlığının kaldırılması" talebinde bulunacak. Hazırlanacak fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.