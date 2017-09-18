Figen Yüksekdağ mahkemeyi protesto etti, duruşmaya katılmadı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 11 aydır tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasına 20 kişilik bir salon verilmesini protesto etmek amacıyla mahkemeye katılmadı.

Kesinleşmiş hapis cezası olduğu için vekilliği ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu olduğu davanın ikinci duruşması, Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülüyor.

Duruşmanın 20 kişilik küçük salona alınması üzerine Yüksekdağ, durumu protesto ederek mahkemeye katılmadı.

Yüksekdağ, duruşmaya gelmeyeceğini bildirmesi üzerine mahkemenin SEGBİS ile katılması kararına da tepki göstererek, SEGBİS ile katılmayı da kabul etmedi.

İlk duruşmada ne olmuştu?

4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve milletvekilliği ile HDP üyeliği düşürülen Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu davada ilk kez 4 Temmuz 2017’de hakim karşısına çıkmıştı.

SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile savunma yapmayı reddeden Yüksekdağ, Ankara 16. Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma bizzat katılmayı talep etmiş ve durulmaya katılmıştı.

Savunmasında yargılamanın HDP’ye dönük “siyasi bir taarruz olduğunu” belirten Yüksekdağ, “100 yıl ceza isteniyor. Emin olun birkaç ömrüm daha olsa aynı şeyleri yeniden yaparım yeter ki bir asra değecek bir davamız olsun. Bizim bir asra değecek davamız var o da barıştır” ifadelerini kullanmıştı.