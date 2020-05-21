Figen Yüksekdağ’ın tutukluluk haline devam kararı

Figen Yüksekdağ’ın salgın nedeniyle katılamadığı davanın 18’inci duruşmasında dava 14 Temmuz'a ertelendi, tutukluluk haline devam kararı verildi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından açılan davanın 18’inci duruşması, Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Yüksekdağ’ın katılmadığı duruşmada, avukatı Can Tombul hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından Tombul savunma yaptı.

Yüksekdağ'ın 3 yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunduğunu, Kocaeli'nin de Koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü illerden olduğunu ifade eden Tombul, uzun tutukluluk süresi ve salgın göz önünde bulundurularak tahliye talebinde bulundu.

Savcı ise Yüksekdağ’ın tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 14 Temmuz'a erteledi.

Yüksekdağ hakkında açılan dava dosyası 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesinden oluşuyor. 92 sayfalık dosya kapsamında Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yüksekdağ’ın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve kimi siyasi faaliyetleri dosyadaki suçlamalar arasında yer alıyor.