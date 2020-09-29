Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğuna devam kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı dava duruşmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Kobani soruşturması" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın 20'inci duruşması Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yüksekdağ’ın mazeret bildirerek katılmadığı duruşmada, avukatlar Kenan Maçoğlu ve Nuray Özdoğan hazır bulundu.

"Mükerrer soruşturma"

Maçoğlu, Yüksekdağ’ın mükerrer bir soruşturmadan dolayı tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Maçoğlu, "Mahkeme heyetinden de bir üye, müvekkilimin kaçma şüphesi olmadığı kanaatinde ve 14 Temmuz'da görülen duruşmada tutukluluk kararına şerh düştü. Bıraksanız bile bir şekilde tutuklu bırakılacağını biliyoruz ancak tahliye talebinde bulunuyoruz" dedi.

Avukat Nuray Özdoğan, mevcut yargılamada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHM) 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrası yönünden ihlalin devam ettiğine dikkat çekti. AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını hatırlatan Özdoğan, yargılama sonunda Yüksekdağ'ın beraat edeceğinin ve tutukluluk halinin devamı yönünde verilecek bir kararın hak ihlalini sürdürmek anlamına geleceğini söyledi.

Mahkeme başkanı ise Yüksekdağ hakkında devam eden soruşturma bitmeden esas hakkında mütalaa vermenin mümkün olamayacağını belirtti.

İddia makamı mütalaasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturmanın devam ettiğini, sanığa yüklenen eylemlerle aynı eylemleri içeren olaylardan dolayı söz konusu dosyayla yargılama konulu hususla benzer olduğu anlaşıldığından, soruşturmanın akıbetinin sorulmasını, karar örneğinin gönderilmesi ve tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Tutukluluğa devam kararı

Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkemenin ara kararı şöyle: "Sanığın savunması tamamlanamadığından sonraki celse savunmanın alınmasına, Ankara Cumhuriyet dosyası üzerinden mahkemenize yapılan inceleme sonucunda bir kısım olay ve iddialarla belirtirken soruşturma dosyasındaki olay ve iddiaların benzer ve aynı mahiyette değerlendirilebilir nitelikte bulundurulduğunda bu haliyle sanık dava dosyası arasında şahsi, fiili hukuki bağlantının bulunduğu bu aşamada soruşturma devam ettiğinde yasa gereği bekletilmesine her halükarda soruşturmanın bitmesinin mahkemenin davasının esası yönünden de zorunlu olduğu değerlendirilmiştir. Üzerine atılan suçların mahiyeti ve niteliği, kuvvetli suç şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar olunur."

Bir sonraki duruşma 10 Aralık’a ertelendi.

Ne olmuştu?

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "örgüt yöneticiliği", "örgüt propagandası yapmak", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak” iddialarıyla yargılanıyor.

Yüksekdağ hakkında açılan dava dosyası 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesinden oluşuyor. 92 sayfalık dosya kapsamında, Yüksekdağ hakkında 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yüksekdağ’ın, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve kimi siyasi faaliyetleri dosyadaki suçlamalar arasında yer alıyor. (MA)