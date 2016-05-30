Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yüksekdağ taburcu oldu

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ partisinin mitingi için gittiği Van'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıktan sonra taburcu edildi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından başlatılan, "Darbeye karşı demokratik halk buluşması" için Van'a giden HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ani bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Figen Yüksekdağ, saat 16.00 sıralarında taburcu edildi. Hastane Başhekim Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Serhat Tokgöz, Figen Yüksekdağ’ın sabah saat 10.50’de hastanenin acil servisine karın ağrısı ve kusma şikeyeti ile geldiğini söyledi. Tokgöz, Yüksekdağ’ı gözlem ve tetkik amaçlı yatırılarak izlediklerini belirterek, “Şikayetleri araştırdık. Besin zehirlenmesi şüphesi vardı. Tedavisi tamamlandı, Genel durumu iyi olduğu için taburcu ettik” dedi.