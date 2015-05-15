Figen Yüksekdağ: 56 seçim büromuzu yaktırdılar, arkalarında DAİŞ çetesi var!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP seçim bürolarına yönelik saldırılarla ilgili, "56 seçim büromuzu yaktırdılar. Bastırdılar. 100'ün üzerinde arkadaşımızı gözaltına aldılar. 70 HDP'li arkadaşımızı tutukladılar. Arkalarında değil önlerinde yanlarında faşist, ırkçı çeteler var. Onların arkasında DAİŞ (IŞİD - T24) çetesi var. Onların arkasında darbeciler, cuntacılar var" dedi.

Partisinin Denizli mitinginde konuşan HDP Eşbaşkanı Yüksekdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Sen barışı verdin mi ki 400 vekil istiyorsun'

Biz o barajı çoktan yıktık. Bütün engelleri dişiyle, tırnağıyla aşmış bir partiyiz. Zenginlik hırsı, servet avcılığı bunların gözünü kör etmiş. Sen bu halka ne verdin de ne istiyorsun. 13 boyunca barış diye diye 10 yaşındaki çocuklarımızın vebalini, ahını, canını aldınız. Sen barışı verdin mi ki 400 vekil istiyorsun. Bu ülkeye barışı getirmedikçe değil 400 vekil sana 40 vekil bile haramdır. O saray sana haramdır.

'Arkalarında DAİŞ çetesi var'

Çok zor koşullar altında seçim çalışması yürütüyoruz. 56 seçim büromuzu yaktırdılar. Bastırdılar. 100'ün üzerinde arkadaşımızı gözaltına aldılar. 70 HDP'li arkadamışızı tutukladılar.

Arkalarında değil önlerinde yanlarında faşist, ırkçı çeteler var. Onların arkasında DAİŞ çetesi var. Onların arkasında darbeciler, cuntacılar var. Bizim arkamızda en güzel güç halkımız var. Siz varsınız.

Bir darbeciyi devlet töreniyle uğurlayan iktidar olarak tarihe geçtiniz. Darbecileri yargılayacağım sözüyle 13 yıl önce iktidara geldiler ama üç gün önce devlet töreniyle darbeci uğurladılar. Bize darbe karşıtlığı nutukları atmaktan artık vazgeçin. Eğer darbe karşıtıysanız bütün darbe kurumlarını kaldırın. Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a sesleniyorum, hemen yarın MGK’yı kaldırın, YÖK’ü kaldırın, seçim barajını kaldırın. Eğer darbeci değilseniz, darbe karşıtıysanız neden seçim barajını kaldırmıyorsunuz? O seçim barajı sayesinde 13 yıldır iktidarda kalıyorsunuz.