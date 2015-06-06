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Yüksekdağ: Büyük insanlığımız asla bombalara boyun eğmedi, 7 Haziran'da en büyük dersi verecek

Yüksekdağ, bombalanan Diyarbakır mitingi sonrası Van mitinginde konuştu

06 Haziran 2015 16:51

HDP'nin Diyarbakır mitinginde patlayan bombaların ardından bugün Van'da final mitingi yaptı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Dün Amed meydanında barışı bombaladılar. Bugün Van meydanında barış dimdik ayakta. Umut dimdik ayakta" dedi. 

"Büyük insanlığımız asla ve asla bombalara, kurşunlara, hain tuzaklara, kalleş saldırılara boyun eğmedi, eğmeyecek" diyen Yüksekdağ, "Van halkının siyasi iktidara büyük bir ders verdiğini söyleyen Yüksekadğ, "Büyük insanlık, cesaret ve onur dersi verdiniz. İnsanlıktan, cesaretten, onurdan nasibini almayanlara, 7 Haziran'da bu halklar en büyük dersi verecek" ifadelerini kullandı.

 

Miting öncesi geniş güvenlik önlemi

 

HDP Van mitinginden Diyarbakır halkına da 'Hepimizin başı sağ olsun' mesajları geldi.

HDP'nin Diyarbakır mitinginde patlayan bombaların ardından bugün Van'da yapılacak HDP mitingi öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

Dört ayrı noktaya kurulan giriş noktalarında 150 zabıta görevlendirildi. İlk olarak konuşmaların yapılacağı platformun çevresinde incelemeler yapan görevli HDP'liler, daha sonra çevrede bulunan çöp kutuları ve atık geri dönüşüm istasyonlarının kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri miting alanı çevresinde bulunan bütün çöp kutuları ve atık geri dönüşüm istasyonlarını kaldırdı. Ayrıca miting alanı çevresine yeni mobese kameralar yerleştirildi ve aktif olmayanlar aktif hale getirildi.

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