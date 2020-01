Figen Yüksekdağ: Birlikte adaleti kazanabiliriz

3’üncü ayağı olan Van’da devam eden ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne mesaj gönderen HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Birlikte başarabiliriz, yine hep birlikte adaleti kazanabiliriz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP), Diyarbakır’da başlattığı, İstanbul ile sürdürdüğü ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin 3’üncü durağı Van’da devam ediyor.

Yüksekdağ’dan mesaj

Nöbet eylemi başlarken HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajı HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe okudu.

Figen Yüksekdağ’ın mesajı şöyle:

“Onur, vicdan ve adalet yolunda ayrılmayanlar; hepinize merhaba. Her türlü baskı, yasak, abluka koşullarında adalet mücadelesinde vazgeçmeyen sizleri selamlıyorum. Amed ve İstanbul’dan sonra Van’da da yaşamınıza kurulan hapishanelere inat halkın özgür iradesini büyüteceğinize inanıyorum. Hiçbir hapishane düzeni baki değildir. Kendisi için sınırsız serbestlik, halklar içinse itaat ve esaret isteyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz. Bugün vicdan ve adalet nöbetini, demir bariyerlerle, halkın seçilmiş temsilcilerini, gazetecilerin, kamu emekçilerinin, demokratik siyasetçilerin çevresini taş duvarlarla kuşatanlar da kalamayacaklar. Her yerde ve her demokratik biçimde direnmeyi bilenler, bütün kuşatmaları kaldırmayı da bilirler. Diyarbakır’dan İstanbul’a, Van’dan İzmir’e el ele veren halklarımız, demokratik birliğiyle adalete giden yolu açacaktır. Bugüne kadar haksızlığın, adaletsizliğin, ölümün ve zulmün bin bir çeşidiyle karşılaşan Van halkının vicdan ve adalet hareketimizde yeni ve güçlü bir dönemeç yaratacağına inanıyorum.

Van halkının, en zor şartlar altında onurlu duruşunu kırmaya çalışanlar, bugüne kadar başaramadıklarını bundan sonra da başaramayacaklar. Bütün belediyelerine el konulan, seçimle göreve gelen eşbaşkanları tutsak edilen ve iki milletvekilliği gasp edilen bir kent olarak Van, adaletsizliğin zirvesini yaşamıştır ve adalet mücadelesini de zirveleştirmek durumundadır. Van’a reva görülen bu zulüm ve haksızlık HDP’ye oy versin ya da vermesin bütün Vanlılara yapılan bir hakarettir. Zorla, hukuksuzlukla elde ettikleri gücün sarhoşu ve kibirlerinin esiri olan iktidar sahipleri bilmeli ki, mazlumun hakkı zalime kalmaz. Elbette, bizlerin ellerinde ve mücadelesinde adalet yerini bulur. Bugün işte bu inançla el ele vermenin, hakkı gasp edilen ve onuruyla, vicdanıyla yaşamak isteyenlerin, adalet çağrısına her yerde ses olmanın zamanıdır. Birlikte başarabiliriz, yine hep birlikte adaleti kazanabiliriz. Bu inançla değerli Vanlıları, il- ilçe yöneticilerimizi, destek veren tüm demokratik kurumları saygıyla selamlıyorum.”

14 Ağustos'a kadar sürecek

‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin Van ayağı 14 Ağustos’a kadar sürecek.