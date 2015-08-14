Figen Yüksekdağ: Ben de Türk'üm, işkenceci polisler Türk'ün adını kirlettiler

HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, parti genel merkezinde Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu heyetiyle yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada, Hakkari Yüksekova’da işçileri yere yatırıp "Türk'ün gücünü göreceksiniz" diyen özel harekat polislerini eleştirerek, “Akla hayale gelmeyecek işkenceler uyguluyorlar Şırnak’ta, Silopi’de. Hakkari’de Türk’ün gücünü göreceksiniz diye yere yatırıp inşaat işçilerini yerlerde süründürdüler. Türk’ün adını da kirlettiler. Ben de Türküm; bizi utandırıyorlar, bizlerin adını kirletiyorlar. Bölgede halk yine de barış istiyor. Gidin çalışın diyorlar” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, “Çözüm sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deyimi ile buzdolabına kaldırılması siyasi krizi daha da çıkılmaz hale getirdi. Toplumumuzdaki gerilim ve çatışma unsurlarını da harekete geçirdi” diyen Yüksekdağ şöyle devam etti:

“Saray merkezli bir karartma hareketi uygulanıyor. Böyle bir karanlık içerisinde barış umudunu kırmaya kilitlenmiş bu yolla yeniden iktidar olma, başkan olma yolunu açmayı düşünen bir siyasi zihniyet var. Bu oldukça tehlikeli. Son günlerdeki pratiği ortada. Bir yanda polislerin, askerlerin cenazeleri. Bir taraftan gerilla cenazeleri sınırlarda bekletilen, cenazeleri gayri ahlaki, gayri vicdani şekilde çürümeye terk edilen YPG’lilerin cenazeleri. Birileri iktidarın ömrünü uzatmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı seçimlerden sonra bedel siyaseti yapıyordu. ‘İktidarı kaybedersem bedeli ne olursa olsun ödetirim’ diyordu.”

'Asker, polis cenazelerini bize karşı kullanmaya çalışıyorlar'

Yüksekdağ, “Bizleri bir kez daha bölmeye kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Asker, polis cenazelerini bize karşı kullanmaya çalışıyorlar. Sanki ölen o askerler, polisler bizim canımız değil. Ölümler ve cenazeler üzerinden birbirimize düşman etmeye çalışıyorlar. Bize barış için oy verdiler” ifadelerini kullandı.

Yüksekdağ konuşmasının devamında özetle şunlar dile getirdi:

“Hükümet büyük bir hazımsızlık içerisinde. Büyük bir intikam hırsı ile bedel ödetme anoforunu kapılmış bir şekilde kan dökmekten çekinmiyor.

Erken seçim kapıda yine kaybedeceksiniz. Kibiri, küstahlığı hak görürseniz yine kaybedersiniz.

Yıllardır bölünme tehlikesi var diyerek bu halkı böldüler. Dün bölgedeydim bölge tam bir cehennem yeri.”

Suruç’ta yaşanan bombalı eylemin faillerinin ortaya çıkarılmamasını eleştiren Yüksekdağ, “Halkın yaşadığı zulmü görerek, böyle bir siyasi ve iktidar anlayışı ile koşulsuz bir uzlaşma içerisinde olacağımız kimse beklemesin. Biz halkın acısını yüklenmişken sizden korkacak değiliz. Allah’tan korkmayı bilin her şeyden önce. Her şeyden korkmayı unutmuşlar” dedi.

'Türk’ün adını kirlettiler'

Hakkari Yüksekova’da işçileri yere yatırıp tehdit eden özel harekat polislerini eleştiren Yüksekdağ, “Akla hayale gelmeyecek işkenceler uyguluyorlar Şırnak’ta, Silopi’de. Hakkari’de Türk’ün gücünü göreceksiniz diye yere yatırıp inşaat işçilerini yerlerde süründürdüler. Türk’ün adını da kirlettiler. Ben de Türk'üm; bizi utandırıyorlar, bizlerin adını kirletiyorlar. Bölgede halk yine de barış istiyor. Gidin çalışın diyorlar” diye konuştu.

'AKP seçimin intikamını alıyor'

Yüksekdağ, “Şırnak, Hakkari ve Ağrı, en ağır saldırıların, operasyonların yaşandığı yerler. Üçünün de ortak noktası AKP tek bir vekil çıkaramadı. İntikam olsun diye saldırıyorlar. AKP’den niye bir vekil yok diye intikam operasyonu düzenliyorlar. halkın burnundan getirme operasyonu. Bedelini işte böyle kurşunla ödersiniz diyorlar. Zulüm hükümeti haline gelmiş” diye konuştu.

'Seni yine başkan yaptırmayacağız'

Olası bir erken seçime, “Seni yine başkan yaptırmayacağız” sloganı ile gideceklerini belirten Yüksekdağ, “Bu sloganı, demokratik kriterlerin bir gereği olarak böyle söylüyoruz. Kişisel, şahsi bir yaklaşım olarak asla kimse düşünmesin. Seçimi kazanmaktan başka şansımız yok” dedi. (DHA)